Il 4 maggio è lo Star Wars Day. Quest’anno, per celebrare al meglio la ricorrenza dedicata ad una delle saghe cinematografiche più note e amate al mondo è possibile affidarsi ad Alexa. L’assistente vocale di Amazon, infatti, tramite i vari dispositivi compatibili a disposizione degli utenti, ci offre l’opportunità di festeggiare al meglio il nuovo Star Wars Day. Per l’occasione, Alexa ha preparato le imitazioni di alcuni personaggi più famosi della saga ed ha raccolto aneddoti e curiosità sicuramente interessati per tutti gli appassionati. Vediamo i dettagli:

Anche Alexa si prepara allo Star Wars Day

In occasione dell’evento del 4 maggio, Alexa si arricchisce di nuove funzionalità dedicate al mondo di Star Wars. Basterà chiedere “Alexa, ti piace Star Wars?” per scoprire cosa pensa l’assistente vocale in merito alla popolarissima saga cinematografica e, da alcuni anni, anche televisiva.

Pronunciando “Alexa, che la forza sia con te” è possibile riascoltare alcune delle frasi più celebri dei film della saga. Alexa ha imparato anche ad imitare alcuni dei personaggi iconici della serie. Provate a chiedere “Alexa, parla come Darth Vader” oppure “Alexa, parla come Yoda” nel corso dello Star Wars Day per verificare la risposta dell’assistente di Amazon.

In occasione della giornata celebrativa di Star Wars, inoltre, Alexa metterà a disposizione degli utenti anche aneddoti e curiosità legate ai vari film della saga creata da George Lucas. Le occasioni per celebrare al meglio lo Star Wars Day con Alexa non mancheranno di certo. Vi basterà utilizzare uno dei vostri dispositivi compatibili con Alexa per scoprire tutte le sorprese che l’assistente vocale di Amazon ha preparato per questa giornata di celebrazioni.

