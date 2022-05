L’esistenza dell’Abarth 500 elettrica — l’accostamento di questi termini, ne siamo certi, ha fatto storcere il naso a qualche purista e fan Abarth di vecchia data — era già stata confermata in tempi non sospetti attraverso le parole di Olivier François (CEO di Fiat e Abarth) in un’intervista tenuta da Autocar e adesso possiamo aggiungere un ulteriore tassello: i test su strada dell’auto sono iniziati e lo testimonia la pronta comparsa in Rete delle prime foto spia.

In vista dell’arrivo sul mercato nel 2023 (il marchio intende completare il passaggio all’elettrico entro il 2024), andiamo a scoprire le prime foto della piccola elettrica del marchio dello scorpione, che potrà contare su una batteria da 42 kWh e su uno scatto 0-100 km/h in 7 secondi.

Abarth 500 elettrica: prime foto dal vivo

Lo sviluppo dell’Abarth 500 elettrica prosegue e, anzi, sta entrando nelle fasi cruciali. Le foto visibili di seguito e in apertura sono state condivise su Facebook da Walter Vayr e ritraggono il primo prototipo in assoluto dell’auto elettrica. Sebbene la carrozzeria non presenti ancora particolari connotazioni sportiveggianti tipiche di Abarth — e la stessa colorazione scelta non dà particolarmente nell’occhio —, il foglio attaccato al vetro posteriore non richiede particolari sforzi interpretativi: quella che abbiamo di fronte è proprio la nuova Abarth 500 elettrica.

La scritta recita testualmente “332 BEV ABARTH M 001” e starebbe ad indicare il nome in codice del progetto, ovvero “332”, il numero del prototipo, vale a dire “M 001”, ossia il primo in assoluto. Ecco tutte le foto spia.

Allo stato attuale, sebbene si fosse già detto che l’Abarth 500 elettrica non sarà un mero restyling della Nuova Fiat 500 elettrica, l’unica differenza evidente rispetto al modello marchiato Fiat è rappresentata dai cerchi di dimensioni maggiori e dagli pneumatici con sezione maggiore. Una volta calata nella sua veste definitiva, comunque, la vettura a marchio Abarth troverà sicuramente tanti modi per farsi notare: si parla di un possibile nuovo design per i sistemi di illuminazione, oltre che di uno spoiler posteriore e di una carrozzeria allargata; senza dimenticare i consueti adesivi sulle fiancate e, all’interno, sedili sportivi e una strumentazione dedicata. Ecco un render del possibile aspetto definitivo della piccola dello scorpione.

Prestazioni e coinvolgimento dei fan

Abarth era nata come scuderia sportiva e, sin dalla sua fondazione nel 1949 da parte dell’ingegnere Carlo Abarth, non ha mai smarrito quello spirito. Per questo motivo ha sempre attirato l’attenzione di una cerchia di appassionati più ristretta e meno generalista. Nonostante il passaggio all’elettrico possa aver fatto storcere il naso a qualche fan di vecchia data — ma anche i più testardi, prima o poi, dovranno piegarsi ai tempi che cambiano —, anche con questo nuovo modello Abarth intende puntare sull’anima sportiva e sulla passione dei fan.

Per quanto concerne le prestazioni, ora come ora si ritiene che la 500 di Abarth monterà la stessa batteria da 42 kWh di quella Fiat, tuttavia la potenza dovrebbe crescere: si parla di non meno di 180-200 CV. Le indiscrezioni più recenti parlano di uno scatto sullo 0-100 km/h di circa 7 secondi, che per la verità non si discosta da quello della vecchia Abarth 500 con motore endotermico. Naturalmente, il modello si distinguerà dalla cugina Fiat anche per un impianto frenante più adeguato alle prestazioni e per un settaggio delle sospensioni più in linea con lo spirito Abarth.

Per alcune caratteristiche della vettura, come già preannunciato da François, sarà la community degli appassionati del marchio a giocare un ruolo decisivo. Se di recente è stato lanciato un sondaggio in merito ai suoni della vettura — a proposito, avete letto della versione speciale della Fiat 500 elettrica con l’audio tarato da Bocelli (La Prima by Bocelli)? —, man mano che la stessa si avvicinerà al lancio, i fan verranno coinvolti in altre scelte di questo tipo.

