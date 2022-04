Anche Telegram consente ora ai propri utenti l’invio di criptovalute. A renderlo possibile è in particolare l’aggiunta di un bot da parte di The Open Network (TON), una blockchain decentralizzata inizialmente progettata da Telegram, la quale permette agli oltre 550 milioni di utenti dell’app di messaggistica di farlo senza l’addebito di commissioni per la transazione effettuata.

Il wallet bot, di questo si tratta, in pratica, consentirà l’invio e la ricezione di Toncoin, una volta che sarà stata installata l’ultima versione di Telegram. La stessa The Open Network sostiene che già più di 800mila account abbiano utilizzato la nuova funzionalità dopo la sua abilitazione, avvenuta all’inizio di questa settimana. Si tratta in effetti di una notizia importante, anche se non certo clamorosa, considerati i grandi movimenti che stanno interessando social media e app in generale, stabilendo contatti sempre più intensi con l’innovazione finanziaria.

Telegram e criptovalute, una lunga storia alle spalle

Il rapporto tra Telegram e le criptovalute non rappresenta certo una novità, anzi. Già nel corso del 2019 la SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti aveva inaugurato una vertenza contro l’azienda dopo che la stessa aveva provveduto a raccogliere ben 1,7 miliardi di dollari con una vendita privata di token, denominati Gram.

Il motivo del contendere era rappresentato dal fatto che secondo l’autorità di controllo dei mercati finanziari statunitensi si trattava di titoli non registrati (la stessa accusa mossa in pratica nei confronti di Ripple). La causa si era poi risolta con un accordo estragiudiziale nel giugno del 2020, a seguito del quale Telegram aveva provveduto a restituire agli investitori coinvolti oltre 1,2 miliardi di dollari.

Nell’ambito di questa vertenza, Telegram ha inoltre operato la cessione del controllo di Telegram Open Network e Toncoin, che è attualmente la 205a criptovaluta più capitalizzata sul mercato, stando ai dati di CoinMarketCap, dall’alto di un valore pari a circa 2,83 miliardi, a The Open Network, una comunità open source la quale dedica i suoi sforzi allo sviluppo di Toncoin e alla sua blockchain.

Telegram non è il soggetto principale in questo caso

Occorre a questo punto sottolineare che sebbene Telegram non abbia espresso alcun genere di contrarietà nei confronti del wallet bot di The Open Network, l’azienda non è assolutamente coinvolta nell’operazione. Sebbene la permetta, ciò non significa necessariamente che la approvi, tanto che dal suo interno non sono sinora giunti commenti di rilievo alla vicenda.

Va anche ricordato come il bot di TON non rappresenti una novità assoluta. Uno strumento analogo è infatti stato creato nel corso del 2019 da Lightning Labs, un network il quale si sviluppa all’interno del Bitcoin Lightning Network. In quel caso ad essere interessato era Twitter, ove gli utenti del social potevano inviare piccole quantità di satoshi, ovvero Bitcoin, tramite Lightning Torch.

Twitter ha poi preso atto della novità, tanto da decidere l’inserimento di questa funzionalità tramite Lightning Network all’interno della sua piattaforma. Inoltre, nel mese di febbraio ha aggiunto la possibilità di includere gli indirizzi di Ethereum alla sua funzione Suggerimenti, permettendo quindi l’invio di mance tramite ETH. Una testimonianza eloquente del rapporto sempre più proficuo tra asset crypto e mondo social.

Non è assolutamente da escludere che anche Telegram decida nell’immediato futuro di seguire la strada tracciata da Twitter, aggiungendo un servizio effettivamente utile ai suoi tanti utenti dislocati in ogni angolo del globo, soprattutto alla luce della crescente popolarità degli asset virtuali, testimoniata di recente da alcuni importanti studi, a partire da quello di Bitstamp, che sembrano confermare la tendenza ad una adozione di massa delle criptovalute.

Intanto, The Open Network mette a segno un nuovo notevole colpo in termini d’immagine in un momento molto importante per la sia vita. Proprio all’inizio di questa settimana, infatti, la TON Foundation ha dichiarato di aver raccolto 1 miliardo di dollari di finanziamenti nel giro di appena dieci giorni. Soldi i quali saranno ora impiegati nel preciso intento di far progredire il suo ecosistema.

