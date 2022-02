Nella giornata del 16 febbraio, Twitter ha annunciato di aver provveduto all’inserimento degli indirizzi del portafoglio Ethereum nel mix relativo al suo tipping nativo. Grazie a questa decisione, ora i creatori di contenuti potranno essere ricompensati anche con Ether, oltre che con Bitcoin.

Si tratta di un altro passo importante per il social network, dopo che nel mese di settembre era stato aggiunto BTC al tips. Occorre anche precisare che la funzione in questione è per ora disponibile esclusivamente sull’app per dispositivi mobili.

La prima reazione dei mercati alla notizia è stata molto positiva, anche se nelle ore successive il trend negativo in atto ormai da tempo ha travolto anche Ethereum. Sembra comunque lecito sperare che una volta ristabilitasi una situazione di normalità il progetto ideato da Vitalik Butherin possa trarne realmente vantaggio.

Twitter sembra intenzionato ad andare avanti con le criptovalute

La decisione di Twitter sembra la conferma dell’orientamento preso già da tempo, teso ad esplorare le opportunità offerte dagli asset digitali. E’ stato Johnny Winston, lead product manager della monetizzazione dei creator di Twitter, a commentare l’evento, affermando tutto il suo entusiasmo per aver dato vita ad un ulteriore passo in avanti.

A renderlo possibile saranno tre nuovi servizi di pagamento, ovvero Barter, Paga e Paytm. Si tratta di strumenti già molto popolari in Paesi emergenti come la Nigeria o l’India, ove l’utilizzo dello smartphone per effettuare trasferimenti di denaro sta prendendo sempre più piede. A conferma della volontà del social media di allargare al massimo il suo raggio di azione.

Come inviare mance in Ethereum?

Per poter inviare una mancia in Ethereum ai creatori di contenuti e remunerarli di conseguenza per il loro sforzo creativo, occorre visitare la pagina principale dell’account di un creator il quale abbia provveduto ad abilitare le donazioni. Effettuato questo passo preliminare, occorre soltanto cliccare sull’icona “Tips” e inviare il pagamento optando per il servizio che si intende utilizzare.

Per quanto riguarda i creativi interessati ad essere compensati per i contenuti ideati, devono a loro inserire l’icona “Tips” tra le impostazioni del proprio profilo. Per poterlo fare, però, occorre aver già compiuto il 18° anno di età.

Twitter prosegue il suo cammino in direzione dell’innovazione finanziaria

La decisione di Twitter è stata interpretata dagli analisti e dagli appassionati di criptovalute come la pratica conferma di una direzione già intrapresa. Dimostrata non solo dall’inclusione di Bitcoin e Ethereum nelle opzioni di pagamento per i creator, ma anche dalla possibilità concessa agli utenti di impostare ed utilizzare gli NFT in qualità di immagini del profilo.

La decisione era stata annunciata il passato 21 gennaio e la nuova funzione era stata riservata agli abbonati al servizio Twitter Blue. Salutata negativamente da Elon Musk, secondo il quale la soluzione in questione risultava fastidiosa.

In seguito, il CEO di Tesla aveva quindi deciso di precisare la sua posizione, affermando di trovare abbastanza assurdo l’impiego di risorse per questioni molto meno importanti rispetto al problema rappresentato dagli account fake che si spacciano per lui, utilizzando la sua immagine per la pubblicizzazione di truffe tramite le criptovalute.

Un argomento apparso subito abbastanza assurdo, considerato come Twitter già dal 2018 abbia impedito ai suoi utenti di muoversi in tal senso. Più probabile, quindi, che l’uomo più ricco del mondo non ce l’abbia fatta a contenere il suo fastidio per gli NFT. Un parere, il suo, evidentemente non condiviso dal social media.

