Presentato a settembre dello scorso anno, Microsoft Surface Laptop Studio è un notebook di fascia alta approdato in Italia da febbraio a un prezzo di quasi 2000 euro.

Fin dal lancio Microsoft ha promesso che Surface Laptop Studio avrebbe ottenuto la funzionalità per passare automaticamente da una frequenza di aggiornamento del display da 60 Hz a 120 Hz secondo necessità. Ora il colosso di Redmond ha finalmente iniziato a testare questa funzionalità per gli utenti Windows Insider.

La frequenza di aggiornamento dinamica di Surface Laptop Studio è disponibile per gli utenti Windows Insider

Come riportato da Windows Central la modalità di frequenza di aggiornamento dinamica è in distribuzione per gli utenti di Surface Laptop Studio iscritti al programma Windows Insider, in particolare ai canali Dev e Beta.

Gli utenti interessati dovrebbero ricevere tramite Windows Update l’aggiornamento del firmware alla versione 10.0.156 e un nuovo driver grafico Intel versione 30.0.101.1340.

Una volta installati gli aggiornamenti, la nuova modalità di frequenza di aggiornamento dinamica sarà accessibile nelle Impostazioni andando su Display > Display avanzato, dove sarà disponibile la nuova opzione Dinamica (60Hz o 120Hz).

Secondo Windows Central il notebook si attiene effettivamente a 60 Hz quando lo schermo è inattivo e passa a 120 Hz durante lo scorrimento di un documento, tuttavia alcune animazioni non attivano una frequenza di aggiornamento più elevata, quindi l’esperienza non è così fluida come ci si potrebbe aspettare. L’auspicio è che questa funzionalità migliori quando verrà distribuita a tutti gli utenti.

Purtroppo al momento non sembra che questa funzionalità sia disponibile per Surface Pro 8 che vanta un display a 120 Hz, ma presumibilmente la riceverà più avanti.