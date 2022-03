Il colosso giapponese Sony ha da poche ore reso disponibile, a livello globale, un nuovo aggiornamento al software di sistema (identificato dalla versione 22.01-05) delle sue console PlayStation 5 e PlayStation 4 e, tramite un post sul blog ufficiale di PlayStation, ci svela alcune delle nuove funzionalità.

Oltre a questo, l’azienda nipponica ha ulteriori dettagli sul VRR (frequenza di aggiornamento variabile) che arriverà nei prossimi mesi su PS5 e sarà disponibile su tutte le TV e tutti i monitor dotati di porta HDMI 2.1 e compatibili.

PlayStation 5 e PlayStation 4: le novità dell’aggiornamento di sistema

Sony ha ascoltato i fan della propria community globale e, grazie al supporto degli utenti del canale beta, ha introdotto alcune funzionalità molto richieste su PS5 e PS4, tra cui la possibilità di creare o partecipare a party (feste), pubblici o privati (Sony parla di open e closed).

Vi sono, poi, alcune novità destinate unicamente alla PlayStation 5:

Migliorie all’interfaccia utente, relativamente alle schede Game Base e Trophy, e altre funzionalità relative all’accessibilità, come l’audio in mono per le cuffie.

Possibilità testare in anteprima i comandi vocali per trovare e aprire giochi, app e impostazioni, e per controllare la riproduzione multimediale; la nuova funzionalità è supportata nella sola lingua inglese ed è, per il momento, destinata ai soli utenti di Stati Uniti e Regno Unito.

Nuova schermata “Pro Tips” (suggerimenti per professionisti) nel centro di controllo, mostrata nell’immagine seguente; questa permette di scoprire come aggiungere video e app sullo schermo o come condividere lo schermo con gli amici durante le sessioni di gioco.

Aggiornamenti a PS App e PS Remote Play

Anche PlayStation App e PS Remote Play vengono aggiornate.

Gli utenti di PS App potranno creare o partecipare a party (pubblici e privati) anche tramite l’app.

L’interfaccia utente di Game Base è stata aggiornata per semplificare l’accesso alle funzioni amici, party e messaggistica.

Gli utenti dell’app PS Remote Play possono usufruire della nuova modalità scura in base alle impostazioni di sistema.

PS Remote Play include nuove lingue per la lettura dello schermo tra cui portoghese (Brasile e Portogallo), finlandese, svedese, turco, greco, tailandese e cinese (tradizionale e semplificato).

Le novità sono disponibili sia sulla versione dell’app destinata al sistema operativo iOS che su quella destinata al sistema operativo Android.

Nuovi dettagli sul supporto alla VRR su PlayStation 5

Come dicevamo in apertura, vengono condivisi con la community novità riguardanti il VRR su PS5, una funzionalità che andrà a migliorare le prestazioni visive relative ai giochi su PS5, minimizzando eventuali artefatti visivi (problemi di frame pacing e tearing dello schermo). I risultati, tuttavia, dipenderanno dallo schermo (monitor o TV) usato e dal gioco stesso.

Anche i giochi PS5 rilasciati in precedenza potranno essere giocati con il VRR: per questi, arriverà una patch; i giochi inediti potrebbero includere il supporto al VRR già al momento del lancio.

Tra le opzioni relative al VRR, Sony rende disponibile la possibilità di potere applicare il VRR anche ai giochi PS5 che non lo supportano (l’opzione è mostrata nell’immagine seguente): questo, però, potrebbe portare ad effetti visivi imprevisti e indesiderati.

Ci sarà, dunque, da attendere ancora un po’ per vedere all’opera il VRR su PlayStation 5, con Sony che promette di condividere maggiori dettagli in prossimità del rilascio, anche sui giochi che riceveranno la patch per potere abilitare il VRR.

Intanto, Sony sta fronteggiando alcuni problemi relativi ai suoi servizi online. Stando anche a quanto testimoniato da Downdetector, dalle 11:00 circa di questa mattina è impossibile accedere a PlayStation Network, sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Le segnalazioni al riguardo continuano a crescere esponenzialmente e sembra che coinvolgano anche PlayStation Plus.

