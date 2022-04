Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco avviato il rilascio del nuovo aggiornamento 22.9.0.71 di WhatsApp Beta per iOS.

Tutti i fortunati iscritti al programma beta tramite Testflight potranno finalmente sfruttare le reactions (reazioni, dalle nostre parti), un modo immediato di interagire coi messaggi ricevuti nelle chat della popolare app di messaggistica.

WhatsApp Beta per iOS accoglie le reazioni

WhatsApp lavora costantemente su più fronti per portare tutte le novità all’interno della propria app, disponibile su varie piattaforme: le reactions, già apparse nelle versioni 2.22.8.3 e 2.22.9.4 di WhatsApp Beta per Android, e finora disponibili solo per i beta tester dell’app per il sistema del robottino verde, sono finalmente disponibili anche per i beta tester della controparte disponibile per tutti i possessori di iPhone, grazie all’ultimo aggiornamento che porta l’app alla versione 22.9.0.71.

Per chi non lo sapesse, le reazioni consentono di dare un feedback immediato ad un messaggio ricevuto tramite una emoji, eliminando, di fatto, la necessità di intasare la chat con nuovi messaggi (cosa molto utile nelle chat di gruppo). Al momento, è possibile reagire con sei emoji predefinite (mi piace, cuore, risate, stupore, tristezza e grazie) ma il team di sviluppo di WhatsApp sta già lavorando a una nuova versione delle reactions che permetterà agli utenti di scegliere tra tutte le emoji disponibili.

Lo screenshot seguente mostra come apparirà la funzionalità su WhatsApp per iOS.

Questa novità fa parte del nutrito gruppo di funzionalità per i gruppi annunciate negli scorsi giorni dal team di WhatsApp (assieme alle Community) e che presto raggiungeranno tutti gli utenti del canale stabile della popolare app di messaggistica.

Le reazioni sono attualmente in fase di rilascio graduale per tutti gli utenti che eseguono WhatsApp Beta per iOS, con questa versione, la 22.9.0.71, contrassegnata come compatibile per ricevere la funzionalità.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Sfortunatamente il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, con l’ultimo slot per accedervi disponibile circa un anno fa. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

