Konami annuncia oggi il lancio di eFootball 2022 V1.0.0 in tutto il mondo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows e Steam.

Il gioco di calcio free-to-play precedentemente noto come PES è stato progettato per ricreare al meglio la lotta per il possesso del pallone e le principali tattiche utilizzate dai più importanti club del mondo.

Novità di eFootball 2022 V1.0.0

Con l’ultimo aggiornamento sono stati aggiunti nuovi controlli per gestire al meglio ogni azione sul campo e la Season che rifletterà i principali avvenimenti del calcio reale e offrirà una grande varietà di eventi dedicati. Il tema della Season 1 sarà il “Nuovo approccio al Gameplay, Team Building & Licenze” e offrirà ai giocatori la possibilità di sperimentare il meglio delle strategie offensive e difensive del calcio reale, perfettamente replicate in eFootball 2022.

Altra novità la modalità “Dream Team”, ex “Creative Team”, che offre la possibilità di creare da zero il proprio team dei sogni e sfidare quelli creati da altri giocatori da ogni parte del mondo.

In “Dream Team” gli utenti possono scegliere e mettere sotto contratto calciatori e allenatori in linea con la loro ideologia calcistica.

Migliorare e rafforzare i calciatori attraverso l’allenamento e il sistema di livellamento, in modo da adattarli al meglio al personale stile di gioco.

Organizzare la squadra attraverso l’ingaggio e la crescita dei giocatori, trovare lo stile di gioco più adatto alla squadra, costruire il proprio “Dream Team” per dare vita alla propria ideologia calcistica.

Competere contro “Dream Team” di altri utenti da tutto il mondo, con la possibilità di giocare anche contro la CPU in eventi speciali* per guadagnare premi aggiuntivi.

Dopo una prima settimana di “Start-up period”, gli eventi in-game saranno disponibili nella Season 1 dal 21 aprile.

Infine saranno aggiunte nuove licenze dai campionati Giapponese e Nord Americano, nello specifico Meiji Yasuda J1 League, Meiji Yasuda J2 League, MLS Players Association e USL Championship.

Potrebbe interessarti: In vista il piano famigliare di Xbox Game Pass: ecco come sarebbe