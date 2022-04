Il fine settimana di MediaWorld è costellato da ben tre iniziative: durante il weekend di Pasqua, infatti, la nota catena propone il Red Weekend e il NO IVA sui TV Samsung e sui grandi elettrodomestici.

Le tre iniziative hanno durate e canali di vendita differenti: scopriamo i migliori prodotti in offerta e i dettagli di queste tre promozioni MediaWorld.

Le migliori offerte Red Weekend di MediaWorld

Anche in questo mese di aprile MediaWorld propone il Red Weekend, ovvero tre giorni di grandi offerte con la possibilità di usufruire del finanziamento a tasso zero (per tutti gli acquisti superiori a 199€) e della consegna gratuita. Le offerte saranno disponibili solo online e saranno valide fino al 17 aprile 2022.

Sono veramente tanti i prodotti in offerta e coprono cinque categorie: TV, audio e fotografia, telefonia, computer e smart home, piccoli elettrodomestici e grandi elettrodomestici. Di seguito vi riportiamo solo una piccola selezione dei prodotti in offerta, quelli più interessanti, elencati in ordine decrescente di prezzo.

Migliori offerte – TV, Audio e Fotografia

All’interno di questa categoria è possibile trovare offerte su TV, soundbar, macchine fotografiche e obiettivi, prodotti per audio e Hi-Fi e navigatori per auto.

Migliori offerte – Telefonia

In questa sezione troviamo qualche interessante proposta tra alcuni smartphone Android, l’Apple Watch 7 con cassa da 41 mm e alcune cuffie true wireless, tra cui le ultime LinkBuds di Sony.

Migliori offerte – Computer e Smart Home

All’interno di questa categoria è possibile trovare offerte su notebook, pc desktop e all-in-one, tablet, stampanti, monitor, accessori e periferiche per PC e dispositivi per la smart home.

Computer e tablet

Stampanti, monitor e periferiche

Smart home

Migliori offerte – Piccoli e grandi elettrodomestici

All’interno di questa categoria è possibile trovare offerte su climatizzatori e purificatori d’aria, macchinette del caffè, prodotti per preparazione e cottura dei cibi, pulizia della casa e cura della persona. Tra le migliori offerte, vi segnaliamo quelle relative a tre robot aspirapolvere:

Tutte le offerte – MediaWorld – Red Weekend – solo online fino al 17 aprile

MediaWorld – No IVA sui TV Samsung

La seconda promozione proposta da MediaWorld è quella che terminerà più tardi e anche l’unica delle tre fruibile sia online che in negozio: nello specifico fino al 19 aprile 2022, sarà possibile usufruire dello scorporo dell’IVA sul prezzo di vendita di “tutti i TV Samsung” (ovvero uno sconto del 18,04%).

In promozione vi sono TV Samsung per tutti i gusti e per tutte le tasche. Di seguito vi riportiamo qualche esempio, evidenziando il prezzo NO IVA rispetto al prezzo precedente e al prezzo di listino:

Per quanto concerne le TV Samsung, da MediaWorld sarà possibile usufruire del bonus TV fino a 100€ e in questa guida vi spieghiamo come fare.

Tutte le offerte – MediaWorld – NO IVA sui TV Samsung – online e in negozio fino al 19 aprile

MediaWorld – NO IVA su grandi elettrodomestici e incasso

La terza e ultima promozione proposta da MediaWorld è anche quella già attiva da più tempo e che scadrà per prima. Nel dettaglio, fino a domani, 16 aprile 2022, sarà possibile usufruire dello scorporo dell’IVA sul prezzo di vendita di “grandi elettrodomestici e incasso” (ovvero uno sconto del 18,04%).

Della promozione, valida solo online e fino al 16 aprile, vi riportiamo i dettagli:

La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili on-line delle categorie del Grande Elettrodomestico e dell’Incasso nello specifico: Colonne Bucato, Lavatrici, Asciugatrici, Frigoriferi, Congelatori, Cottura, Complementi Cucina, Lavastoviglie. SONO ESCLUSI dalla presente iniziativa: le promozioni: “La Casa Per Me”, “Pasqua Tech”, “Red Weekend”, “Solo Per Oggi”, “Solo per Il Weekend”. Tutti i prodotti a marchio SMEG, MIELE, LIEBHERR. Una selezione di prodotti Samsung incasso. Tutti i Condizionatori Fissi Mono, Fissi Dual, Fissi Trial, Condizionatori portatili, Ventilatori, Deumidificatori, Umidificatori, Purificatori Aria, Accessori Climatizzazione, Riscaldamento, Termoventilatori, Stufe alogene, Stufe a gas, Camini elettrici, Termoconvettori, Radiatori ad olio. le prevendite le prenotazioni, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..) e tutti i servizi MediaWorld.

Tutti i prezzi che compaiono all’interno delle pagine dei prodotti promozionati, comprendono già lo sconto e mostrano il prezzo precedente. MediaWorld, inoltre, offre la consegna gratuita e la possibilità di finanziare in 20 rate a tasso zero tutti gli acquisti a partire da 199€.

Tutte le offerte – NO IVA su GRANDI ELETTRODOMESTICI e INCASSO – solo online fino al 16 aprile

