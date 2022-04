MediaWorld lancia la “Pasqua Tech!“, con tante offerte sulla tecnologia pensate per accompagnarci fino al 20 aprile 2022. Gli sconti sono disponibili sia online sia nei negozi sparsi per l’Italia e permettono di acquistare a prezzi ribassati smartphone, PC, smart TV, wearable e non solo: andiamo insieme a scoprire le proposte più interessanti.

Le migliori offerte della Pasqua Tech di MediaWorld

Sul sito e nei punti vendita MediaWorld sono arrivate le offerte della Pasqua Tech, che toccano diverse categorie di prodotti: troviamo infatti sconti su smartphone e tablet (Android e iOS/iPadOS), notebook, PC, smart TV, smarwatch, cuffie wireless e tanto altro.

Abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte migliori della promozione MediaWorld, che come detto sono disponibili fino al 20 aprile 2022 (o fino a esaurimento scorte). Potete trovarle qui sotto:

Offerte smartphone

Offerte notebook, PC e tablet

Offerte TV

Offerte wearable e cuffie wireless

Questa era solo una selezione delle tante proposte della Pasqua Tech di MediaWorld. Per consultarle tutte non dovete fare altro che seguire il link qui in basso, ma non dimenticate di seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech per non perdervi le migliori offerte del momento.

Offerte Pasqua Tech MediaWorld

Potrebbe interessarti: Migliori notebook di aprile 2022, i nostri consigli