La versione desktop di Google Lens presente sul browser Google Chrome mette a disposizione funzionalità più avanzate. Oltre alla “semplice” ricerca, ora il servizio permette di selezionare del testo, tradurlo e non solo.

Google Lens è ancora più smart su Chrome

Giusto qualche giorno fa vi abbiamo parlato della rivoluzione delle ricerche con Lens partita nell’app Google per smartphone Android e iOS. Hanno fatto capolino all’interno dell’applicazione le multiricerche, o multisearch, che permettono di affinare una ricerca per immagini combinando del testo a queste ultime.

Nel giro di qualche giorno la casa di Mountain View ha deciso di aggiornare e rendere più intelligente anche il servizio nella versione desktop, accessibile tramite il browser Google Chrome. Per eseguire una ricerca basta cliccare col tasto destro su un’immagine e selezionare “Cerca immagine con Google Lens“: finora il browser si limitava a restituire le immagini corrispondenti, ma adesso è possibile cercare del testo all’interno dell’immagine, copiarlo, ascoltarlo, cercarlo su Google o tradurlo direttamente.

Come potete vedere qui sopra, ora sono disponibili tre “pillole” al di sotto dell’immagine: “Cerca”, “Testo” e “Traduttore”. Più in alto è comparsa anche una scorciatoia per trovare la fonte dell’immagine. Come spesso capita quando si ha a che fare con le novità Google, anche in questo caso potreste aver notato i passi avanti di Lens già da qualche giorno, oppure potreste non averli ancora a bordo del “vostro” Chrome.

Potete verificare di avere già scaricato sul vostro PC l’ultima versione di Google Chrome cliccando sui tre puntini in alto a destra e recandovi in “Impostazioni > Informazioni su Chrome“. Dovreste disporre almeno della versione 100.

