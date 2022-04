Non è solo il browser Google Chrome a essere arrivato alla versione 100 fra i prodotti di casa Big G. Fa cifra tripla anche Chrome OS, il sistema operativo progettato da Google dedicato ai notebook Chromebook. Questa settimana la casa di Mountain View ha infatti rilasciato l’aggiornamento che ha portato Chrome OS alla versione 100. Ed è in questa occasione che vengono annunciate alcune novità interessanti, soprattutto relative al nuovo launcher.

Le novità del launcher con la versione 100 di Chrome OS

Con un post sul proprio blog Google annuncia tutte le novità che Chrome OS integra con questa nuova versione 100. Partiamo da quella più rilevante, il launcher per l’appunto, che in questa occasione presenta alcuni cambiamenti.

Premendo il pulsante dedicato sulla tastiera o l’icona circolare posizionata nell’angolo basso sulla sinistra è possibile accedere più facilmente alla ricerca delle app o dei file archiviati sul proprio Chromebook, o magari investigare su qualcosa online. Il design del launcher è tutto nuovo, come nuove sono le animazioni all’apertura dello stesso, che anziché prendere piede dal basso principiano dal lato, a tutto vantaggio delle app aperte che in questo modo saranno meno d’intralcio.

L’utente può organizzare le applicazioni in base al nome o al colore (le app nuove appena scaricate seguono la distribuzione scelta) o sistemarle dandole l’ordine che preferisce. E per quanto riguarda la funzione di ricerca (al di fuori del browser), ora fornisce all’utente una maggiore quantità di risultati sul web. Utile anche la possibilità di cercare magari quella scorciatoia Chromebook che sfugge, ad esempio per fare uno screenshot al volo.

Tutte le altre novità di Chrome OS 100

Messo da parte il launcher, la versione 100 di Chrome OS porta con sé anche alcune novità relative ad altri aspetti del sistema operativo. Ad esempio la funzione di dettatura, ora integra la funzione di modifica con la voce: basta dire “cancella” per eliminare l’ultima lettera scritta o “passa al prossimo carattere” per aggiustare la posizione del cursore sullo schermo, o ancora pronunciare un “aiuto” per ottenere nuove idee per i comandi da usare.

Simpatica anche la novità relativa alla creazione e condivisione di GIF personali. Anziché cercarle sul web, tiene a sottolineare Google per motivare questa nuova aggiunta, ora è possibile crearsene di proprie. Basta aprire l’app fotocamera, selezionare “Video” e quindi toccare “GIF” per far sì che lo strumento relativo registri una breve clip di 5 secondi che verrà automaticamente convertita in una GIF pronta da usare e condividere via e-mail o in altro modo.

Per il resto, la versione 100 di Chrome OS introduce alcune novità relative a Google for Education (una nuova app di YouTube con accesso offline e la supervisione degli accessi in Family Link per YouTube), alla gestione di Google Admin che permette di aggiungere dei rapporti per avere sotto mano i dispositivi che necessitano di maggiore attenzione, anche grazie alla nuova API Chrome Management Telemetry con cui ottenere maggiori informazioni relative alle prestazioni del dispositivo.

Per maggiori informazioni su Chrome OS 100, vi invitiamo ad approfondire nel post dedicato del Google Blog.

