Un nuovo colosso entra nel mercato dell’intrattenimento pronto a giocarsela con Netflix e Disney+. Warner Bros. Discovery è il risultato di un affare da quasi 40 miliardi di dollari appena concluso da Discovery che ha rilevato WarnerMedia da At&T.

L’accordo impatta non solo su azionisti, distributori e inserzionisti, ma soprattutto sui consumatori, afferma il CEO della nuova società David Zaslav.

Nasce Warner Bros. Discovery, un affare da 39 miliardi di dollari

In virtù dell’acquisizione Discovery intasca Cnn, Hbo e Warner Bros con previsioni di fatturato per il 2023 stimate a 54 miliardi di dollari e arriverà da un’offerta complessiva che comprende canali via cavo, studios e un’ampia offerta in streaming.

Più in dettaglio, la nuova società unisce l’offerta premium di WarnerMedia d’intrattenimento, sport e news con le principali piattaforme internazionali di intrattenimento e sport di Discovery, tra cui Discovery Channel, Discovery+, Warner Bros. Entertainment, Cnn, Cnn+, Dc, Eurosport, Hbo, Hbo Max, Hgtv, Food Network, Investigation Discovery, Tlc, Tnt, Tbs, truTv, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies e altro.

Zaslav punta a diventare la società media e di intrattenimento più dinamica al mondo con un modello di business diversificato e un ventaglio di contenuti ampio e variegato.

Con la cessione delle attività At&T avrà modo di pagare i debiti e continuare a investire a livelli record nello sviluppo del 5G e della fibra, dove l’azienda ha un forte slancio, con l’obiettivo di diventare leader americano nella banda larga.

