Secondo una ricerca dell’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, in Italia sono presenti 110 milioni di oggetti connessi e attivi, poco più di 1,8 a persona.

È stata registrata una forte crescita in ambito IoT (Internet of Things) con un aumento del 22% rispetto al 2020, raggiungendo 7,3 miliardi di euro sopra i livelli pre pandemia, il valore nel 2019 infatti era di 6,2 miliardi di euro. Un ulteriore aumento è atteso, anche grazie ai 30 miliardi di euro destinati a questa tipologia di progetti, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Guido Salvatori, direttore dell’Osservatorio IoT, dichiara che “Il mercato si trova in una fase di grande sviluppo. Aziende, Pubbliche Amministrazioni e consumatori sono sempre più interessati a gestire da remoto asset e dispositivi smart, attivandone servizi e funzionalità avanzate“.

I dati della ricerca evidenziano come a fine 2021 fossero presenti 37 milioni di connessioni IoT cellulari (con un aumento del 9% rispetto all’anno precedente) e 74 milioni di connessioni abilitate da altre tecnologie di comunicazione, il cui aumento del 25% è dovuto anche alla spinta derivante dalle reti LPWA (Low Power Wide Area), ovvero reti a bassa potenza e ampio raggio, che in un anno sono passate da 1 milione a 2 milioni di connessioni.

Tanto per fare qualche esempio, i dispositivi interessati in ambito consumer sono le smart TV, gli speaker audio, le luci intelligenti, gli elettrodomestici smart e i dispositivi di sicurezza domestica. Per quel che riguarda l’ambito aziendale invece, figurano le macchine agricole connesse e vari tipi di macchinari industriali che, sfruttando la lettura dei dati, sono in grado di anticipare e prevenire i malfunzionamenti.

Sempre in base alla ricerca condotta dall’Osservatorio, l’80% delle grandi aziende del nostro territorio ha attivato servizi a valore aggiunto basati sull’Internet of Things, con una crescita del 4% rispetto al 2020.

