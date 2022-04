Il team di sviluppatori di YouTube ha iniziato a rilasciare la modalità Picture-in-Picture (PiP) nell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS lo scorso giugno ma tale procedura si è rivelata piuttosto lenta.

Ebbene, pare che finalmente i test siano terminati e la relativa funzionalità, infatti, non è più elencata nella pagina dedicata a quelle “sperimentali” della popolare piattaforma di condivisione video del colosso di Mountain View (trovate la pagina seguendo questo link).

In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che hanno ricevuto da Google una notifica che li avvisa che la funzione che stanno provando (ossia la modalità Picture-in-Picture) è stata disattivata e ciò sia sul sito desktop che sulle applicazioni mobile.

La modalità PiP di YouTube per iOS sta per essere rilasciata

Stando a quanto si apprende dalle testimonianze di chi in passato aveva abilitato i test su iPhone e iPad, la modalità Picture-in-Picture funziona ancora, così come funziona anche nel caso in cui venga installata l’app di YouTube su un nuovo iPhone (viene abilitata nel momento in cui si effettua l’accesso ad un account Premium).

Diverso è il discorso per quanto riguarda coloro che non avevano abilitato il test in precedenza, per i quali ancora oggi, a distanza di 10 mesi dal lancio della funzionalità, la sua disponibilità è piuttosto limitata.

La speranza è che a breve il rilascio possa essere esteso a tutti gli utenti e la recente implementazione della modalità PiP nell’app iOS di YouTube TV dovrebbe rappresentare un segnale positivo.

Ricordiamo che la modalità Picture-in-Picture è una delle funzionalità più interessanti tra quelle che vengono messe a disposizione degli utenti che hanno deciso di sottoscrivere un abbonamento a YouTube Premium (negli Stati Uniti la modalità PiP sarà resa disponibile gratuitamente per tutti gli utenti con la pubblicità).

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di YouTube per iOS dall’App Store seguendo questo link.