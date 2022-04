La primavera, oltre ai fiori, sta portando un sacco di offerte interessanti che si susseguono ormai da diversi giorni a questa parte. Oggi vi parliamo di una serie di occasioni da non farsi scappare, putacaso stiate cercando un nuovo portatile di casa Apple. Protagonisti delle offerte in questione sono i MacBook Pro da 13, da 14 e da 16 con processori Apple Silicon M1 e M1 Pro, oltre al sempreverde MacBook Air. Ma scopriamo subito i dettagli delle offerte del No IVA Show disponibili su Unieuro e in vigore fino a domenica 10 aprile.

MacBook Air e Pro in offerta da Unieuro col No IVA Show

Ce n’è per tutti i gusti stavolta. Unieuro ha lanciato delle nuove offerte davvero imperdibili col No IVA Show, offerte che permettono di acquistare sia MacBook Air che MacBook Pro a prezzi mai visti. Senza perderci ulteriormente in chiacchiere, d’altronde le scorte non sono mica infinite, qui sotto ci sono tutti i link diretti all’acquisto con annesse le principali specifiche.

Per inciso, lo sconto del 18,04% è visibile direttamente nel carrello ed è disponibile fino a domenica 10 aprile. Per altro, vi suggeriamo di controllare sempre la nostra pagina Telegram prezzi.tech dove ogni giorno vi condividiamo le migliori offerte tech disponibili sul web.

Tutte le altre offerte di Unieuro del No IVA Show

Potrebbe interessarti anche: Fino a 400 euro di sconto subito da MediaWorld con la nuova promozione