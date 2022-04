Fiido X è un’e-bike per la città di cui si è parlato molto perché nata su Indiegogo e perché abbastanza economica, con un’autonomia notevole e anche legale (è sempre bene specificarlo). Il problema però sta nel fatto che non è escluso che si possa spezzare in due, a quanto pare, motivo per il quale l’azienda ha bloccato le vendite e invitato gli utenti a smettere di utilizzarla.

Richiamo ufficiale per le bici elettriche Fiido X: c’è il rischio che si spezzino a metà

Placati gli entusiasmi iniziali, la notizia arriva da un gruppo Facebook privato riservato ai proprietari di bici elettriche Fiido X, in cui un rappresentante dell’azienda ha affermato di aver ricevuto un rapporto su un telaio difettoso (spezzato a metà). Di qui il richiamo ufficiale, per ovvie ragioni di sicurezza:

È un grave problema per la sicurezza. Invitiamo con urgenza tutti gli utenti a non utilizzare Fiido X, essendoci un rischio.

Per maggiori informazioni, lo stesso rappresentante del produttore, invita a pazientare qualche giorno; entro il 12 aprile saranno condivisi ulteriori dettagli relativi al richiamo, alle cause e a tutto il resto.

Il problema per questa bici, come si evince dall’immagine in copertina, pare essere nella cerniera posta nel bel mezzo del telaio telaio, in alluminio, che permette alla Fiido X di chiudersi su se stessa.

Comunque, in attesa di ulteriori dettagli evitate di usarla per il momento. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno nuove dall’azienda, che l’ha già rimossa dal sito bloccando di conseguenza le vendite.

