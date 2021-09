Fiido X è la prima ebike a superare un milione di euro su Indiegogo

Fiido, uno dei maggiori produttori di tecnologia sportiva in Cina, ha raggiunto un risultato mai ottenuto in precedenza. Il progetto dedicato alla bici elettrica Fiido X ha infatti superato un milione di euro si Indiegogo, un traguardo senza precedenti, che testimonia la bontà del progetto ma anche quella del brand.

Storico traguardo su Indiegogo

Fiido X rappresenta dunque il meglio della tecnologia di Fiido, portando avanti l’eccellenza nelle prestazioni e nel design che da sempre sono il marchio di fabbrica della compagnia. Il design minimalista, lontano da quello delle tradizionali e-bike, rappresenta il giusto mix tra futuro e tecnologia, con soluzioni decisamente avanzate.

Il telaio in lega di magnesio, realizzato con un processo di stampaggio, integra la luce frontale e quella posteriore, che diventano un tutt’uno con la bicicletta. Fiido X è anche la prima bici pieghevole con doppio binario integrato per il pacco batterie, che raggiunge la capacità di 417,6 Wh. In questo modo è possibile raggiungere un risultato ottimo in termini di autonomia: fino a 130 Km di strada percorsa, davvero niente male.

Il meccanismo di chiusura della bici è decisamente innovativo e nascosto nel telaio, per risultare discreto pur rimanendo molto semplice da utilizzare. Bastano infatti 10 secondi per richiudere Fiido X e portarla comodamente in auto o sui mezzi pubblici, con un ingombro inferiore a 0,15 metri cubi. E con le ruote da 20 pollici di diametro è in grado di offrire il giusto compromesso tra comfort di marcia e portabilità.

Nessun problema nemmeno se un acquazzone dovesse sorprendervi, vista la presenza della certificazione IP54, che rende questa Fiido X resistente ad acqua e sporco, perfetta compagna anche per i viaggi più avventurosi. Sul manubrio è presente uno schermo LED dai colori chiari, per mostrare velocità e distanza percorsa, ma anche per controllare le varie modalità disponibili.

Dotato di una coppia di ben 40 N/m il motore è in grado di rilevare la pressione sui pedali e di erogare di conseguenza la potenza necessaria, sfruttando anche la trasmissione meccanica a sette rapporti. Un prodotto così può fare gola a molti, e per proteggerlo Fiido ha installato un nuovo sistema di sicurezza senza chiavi.

Sotto alla sella è montato un tastierino numerico da utilizzare per bloccare la bici e impedire l’estrazione del pacco batteria, integrato nel cannotto reggisella. Insieme alla companion app da installare sullo smartphone permette di monitorare la bici e di condividere le proprie pedalate con gli amici in tutto il mondo.

Disponibile in tre versioni, una delle quali dedicata al mercato americano, Fiido X è pre ordinabile su Indiegogo a partire da poco meno di 1.000 euro, una cifra adeguata se rapportata alle prestazioni e alle caratteristiche offerte. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina di Indiegogo, da cui potrete ordinare il modello preferito (le consegne partiranno dal mese di settembre) e scoprire ulteriori caratteristiche.

