Nelle scorse ore, Sony ha annunciato in via ufficiale l’arrivo sul mercato in Europa — Italia compresa — delle smart TV 4K della nuova serie entry-level X80K 2022.

Questa famiglia di televisori era stata presentata per la prima volta in occasione del CES 2022 e si pone ora come punto d’ingresso della gamma di TV con risoluzione Ultra HD del produttore giapponese.

Smart TV Sony X80K: modelli, caratteristiche e funzioni chiave

I tagli proposti sono in totale cinque, ovvero 43″, 50″, 55″, 65″ e 75″, e sono tutti dotati di pannelli — LCD, che dovrebbe essere di tipo IPS e VA a seconda dei tagli — con una frequenza di aggiornamento a 50 / 60 Hz.

La prima caratteristica che Sony sottolinea della gamma X80K è il processore 4K HDR X1, grazie al quale — secondo il produttore — “Persino le immagini girate in 2K e HD si avvicinano alla qualità 4K grazie alla tecnologia 4K X-Reality PRO, che sfrutta un database 4K unico”.

Per quanto riguarda la parte audio, l’implementazione del diffusore X-Balanced Speaker va a tutto vantaggio della chiarezza sia durante la visione di film che durante la riproduzione di brani musicali.

I modelli X80K non mancano di un’anima smart: tutta la serie, infatti, è dotata di Google TV, la nuova piattaforma di Google — qui gestita tramite un SoC MediaTek MT5895 con CPU quad-core basata su architettura ARM Cortex-A73, 4 GB di RAM e 16 GB di spazio per l’archiviazione — che offre tantissime possibilità, a partire dal vasto catalogo di film, serie e programmi in diretta, passando per i contenuti provenienti da app e abbonamenti, senza dimenticare la possibilità di ricevere consigli personalizzati, di creare una Watchlist e di gestire il tutto dal proprio smartphone o dal laptop tramite Google Search.

Un’altra delle novità di quest’anno messa in evidenza dal produttore nipponico è la videocamera di nuova concezione BRAVIA CAM (il cui acquisto è opzionale), la quale “riconosce il punto esatto in cui sono seduti gli spettatori nella stanza per ottimizzare di conseguenza le immagini e il suono”. A parte la funzionalità di video chat — ricorda Sony —, le altre funzioni di BRAVIA CAM sono disponibili tramite aggiornamento del firmware.

Ecco una sintesi delle caratteristiche tecniche principali dei TV LED 4K X80K da 75”, 65”, 55”, 50” e 43”:

Processore 4K HDR X1 : garantisce una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”.

: garantisce una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”. 4K X-Reality PRO : tecnologia di elaborazione dell’immagine che esegue l’upscaling di ogni pixel per ottenere un’eccezionale nitidezza. L’avanzato sistema di riduzione del rumore e lo speciale database di immagini garantiscono grande ricchezza di dettagli realistici in ogni scena.

: tecnologia di elaborazione dell’immagine che esegue l’upscaling di ogni pixel per ottenere un’eccezionale nitidezza. L’avanzato sistema di riduzione del rumore e lo speciale database di immagini garantiscono grande ricchezza di dettagli realistici in ogni scena. Triluminos Pro : arricchisce l’esperienza di visione grazie a una palette cromatica più ampia e alla resa più naturale di tonalità e sfumature.

: arricchisce l’esperienza di visione grazie a una palette cromatica più ampia e alla resa più naturale di tonalità e sfumature. Speaker X-Balanced : in grado di restituire un’acustica potente e immersiva.

: in grado di restituire un’acustica potente e immersiva. BRAVIA CAM come accessorio compatibile e Ambient Optimization .

come accessorio compatibile e . Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Google TV .

. Telecomando standard : caratterizzato da un design semplice, facile da usare e da pulire.

: caratterizzato da un design semplice, facile da usare e da pulire. Design Flush Surface : riduce al minimo la cornice per estendere il più possibile la superficie dello schermo, in modo che lo sguardo resti focalizzato su ciò che più conta: le immagini.

: riduce al minimo la cornice per estendere il più possibile la superficie dello schermo, in modo che lo sguardo resti focalizzato su ciò che più conta: le immagini. Supporto a due modalità: offre due possibili configurazioni, ossia una compatta (solo sui modelli a partire da 55”), per ridurre l’ingombro, e una standard, per valorizzare il televisore ed eliminare qualsiasi distrazione.

Sony X80K: prezzi, disponibilità e sostenibilità

Sony, consapevole di quanto la crescente richiesta di schermi TV sempre più grandi comporti anche il rischio di maggiori consumi energetici e di risorse, ha confermato il proprio impegno attraverso il programma ambientale “Road to Zero”, con cui intende azzerare entro il 2050 la propria impronta ecologica lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti e delle attività dell’azienda. A tal fine, la gamma di TV 2022 è realizzata con un elevato contenuto di SORPLAS, una speciale plastica riciclata sviluppata da Sony che ha permesso di ridurre del 60% il contenuto complessivo di plastica vergine. Anche la BRAVIA CAM contribuisce a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti: grazie al rilevamento della presenza o meno di spettatori davanti al televisore, decide se abbassarne la luminosità per risparmiare energia.

La nuova serie entry-level Sony X80K è già disponibile presso i rivenditori autorizzati e, in attesa dei prezzi di listino per l’Italia — per i quali potete fare riferimento al sito ufficiale —, riportiamo quelli del listino tedesco:

KD-43X80K (43″): 899 euro

KD-50X80K (50″): 999 euro

KD-55X80K (55″): 1.099 euro

KD-65X80K (65″): 1.349 euro

KD-75X80K (75″): 1.999 euro.

