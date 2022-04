Quella del 6 aprile è una data molto importante per tutti i Mi Fan: è infatti il giorno del compleanno di Xiaomi, la compagnia cinese fondata il 6 aprile 2010 da Lei Jun a Pechino. In questi dodici anni quella che era nata come una piccola compagnia che limitava la produzione dei propri smartphone a piccoli lotti, in base alle richieste dei consumatori, è cresciuta a ritmi vertiginosi, entrando di diritto nell’Olimpo dei produttori di smartphone.

Per ringraziare i tantissimi fan che in questi anni hanno contribuito alla crescita delle vendite e del fatturato, Xiaomi ha istituito il Fan Festival, un evento nel corso del quale sono attive promozioni e sconti strepitosi, ideali per portarsi a casa nuovi prodotti a prezzi ancora più convenienti rispetto al solito.

Quest’anno le promozioni sono attive sia su eBay che su AliExpress, due tra le piattaforme di e-commerce più utilizzate al mondo. Scopriamo quindi quali sono le promozioni messe in atto per ringraziare i fan e restituire l’affetto sotto forma di sconti e regali.

Xiaomi Fan Festival su eBay

Per festeggiare il proprio compleanno Xiaomi ha preparato il codice sconto ITMIFEST22, che permette di ottenere uno sconto del 15% su tantissimi prodotti a marchio Xiaomi, ma anche Redmi e POCO, due brand nati dalla compagnia cinese e diventati indipendenti in tempi recenti. La lista dei prodotti è decisamente lunga e visitando il link che trovate a fine paragrafo potete sfogliarla integralmente.

Qui sotto invece trovate una selezione dei prodotti più interessanti che va a sommarsi a quella, relativa agli smartphone, che vi abbiamo segnalato ieri su TuttoAndroid. I prezzi che vedete risultano già scontati del 15% rispetto al prezzo normale.

Xiaomi Fan festival su eBay

La serie Xiaomi 12 su AliExpress

Su AliExpress invece troviamo in promozione la serie Xiaomi 12, da poco arrivata anche sui mercati globali dopo essere stata annunciata in Cina a dicembre dello scorso anno. Utilizzando i coupon presenti nelle pagine della promozione otterrete sconti davvero interessanti. E per i più veloci ci sono anche dei regali: cuffie Redmi EarBuds 3 Lite e gadget Xiaomi. Affrettatevi dunque per non rischiare di perdere l’occasione.

Si parte da Xiaomi 12X, che può contare su un coupon da 60 dollari disponibile fino al prossimo 8 aprile. Potete così acquistarlo a 489 dollari (circa 445 euro) utilizzando questo link e il coupon che troverete nella pagina.

Se invece il budget a vostra disposizione è leggermente superiore potete pensare a Xiaomi 12, il cui prezzo di listino parte da 699 dollari ma che può essere vostro con uno sconto di 80 dollari. Anche in questo caso per i più rapidi in regalo cuffie e gadget. Applicando lo sconto il prezzo di Xiaomi 12 partirà quindi da 619 dollari, circa 565 euro al cambio attuale.

Per maggiori dettagli e per scoprire tutti i prodotti in promozione vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale dell’evento su AliExpress utilizzando il link sottostante.

Xiaomi Fan Festival su AliExpress

