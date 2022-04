AMD si prepara a rinnovare la sua gamma di schede video. L’azienda, infatti, ha in programma il lancio di diverse novità per il prossimo 10 maggio, in leggero ritardo rispetto a quanto anticipato da precedenti rumor in cui era stato ipotizzato il debutto entro fine aprile delle nuove schede. Le novità di casa AMD sono, sostanzialmente, dei refresh delle Radeon RX 6000. In arrivo ci sono tre schede: Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT e Radeon RX 6650 XT. Da notare, inoltre, che AMD prepara anche il lancio per il mercato DIY della nuova entry level RX 6400. Ecco tutti i dettagli relativi alle novità che AMD porterà sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

AMD prepara il lancio di nuove schede video RX 6×50 XT per il mese di maggio: ecco le novità

Ad anticipare il debutto delle nuove schede video di AMD è stato il magazine VideoCardz, sempre molto ben informato sulle novità in arrivo da AMD. Il magazine ha pubblicato un’immagine in cui è possibile dare un’occhiata in anteprima alle tre nuove schede video che AMD si prepara a lanciare: Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT e Radeon RX 6650 XT. Le tre schede riprenderanno il design della recente RX 6800 XT Midnight Black proponendo una colorazione nera, come evidenziato dall’immagine allegata di seguito.

La fonte sottolinea che, per il momento, non ci sono ancora certezze in merito alle specifiche tecniche delle nuove schede AMD RX 6×50 XT e, in particolare, alle novità rispetto alle attuali proposte della gamma Radeon. Per tutte e tre le schede dovrebbe esserci una velocità della memoria di 18 Gbps. Per quanto riguarda il quantitativo di memoria dedicata, invece, la 6650 XT dovrebbe fermarsi a 8 GB mentre la 6750 XT potrebbe arrivare fino a 12 GB. Per la nuova RX 6950 XT si potrebbe arrivare fino a 16 GB.

La principale novità dovrebbe riguarda le frequenze di clock che potrebbero essere ritoccate leggermente verso l’alto, in modo da garantire un ulteriore boost prestazionale per gli utenti. Da segnalare, inoltre, che l’immagine allegata in precedenza conferma che la nuova RX 6650XT presenterà un nuovo sistema di raffreddamento rispetto al modello attuale.

La scheda video abbandonerà la soluzione a ventola singola per optare su di una soluzione a doppia ventola. Per la RX 6750XT ci sarà, invece, l’introduzione di una terza ventola. Probabilmente, anche la top di gamma RX 6950 XT dovrebbe presentare novità al sistema di smaltimento del calore. Il potenziamento del sistema di raffreddamento rappresenta una conferma indiretta sulle principali novità di questi refresh che punteranno ad innalzare le frequenze per garantire performance migliori agli utenti.

Per conferme ulteriori sulla questione ed anche sui prezzi delle nuove schede sarà necessario attendere le prossime settimane. Nel frattempo, possiamo cerchiare sul calendario la data del 10 maggio.

C’è anche la nuova entry level RX 6400 per il mercato DIY

In attesa dell’arrivo delle tre nuove schede video illustrate in precedenza, AMD si prepara ad avviare le vendite della nuova scheda entry level RX 6400. Si tratta di una scheda di fascia bassa che, inizialmente, era stata realizzata esclusivamente per gli OEM e, quindi, per essere integrata in PC preassemblati. Ora, però, la nuova RX 6400 sembrerebbe pronta al lancio commerciale anche per il mercato DIY ovvero per gli utenti che intendono “costruire” la propria configurazione PC.

In queste ultime ore, la nuova RX 6400 è stata inclusa nei listini di diversi rivenditori di schede video AMD in tutto il mondo. La nuova scheda può contare su 3.5 TFLOPs e su 4 GB di memoria GDDR6 dedicata con un Memory Bus da 64 bit. Il TDP della scheda è di 53 W. Al momento, la nuova scheda di AMD presenta prezzi poco indicativi del suo reale valore (si oscilla tra l’equivalente di 200 e 400 euro).

Nel corso dei prossimi giorni o, al massimo, delle prossime settimane, però, AMD dovrebbe annunciare ufficialmente il lancio della scheda comunicandone il prezzo di vendita che, almeno di listino, dovrebbe piazzarsi al di sotto dei 200 euro. Il lancio europeo per questa nuova proposta entry level dovrebbe avvenire immediatamente dopo l’annuncio ufficiale da parte dell’azienda.

