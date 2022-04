Il Meta Quest Gaming Showcase 2022 ha ora una data, ufficializzata da casa Zuckerberg con un post pubblicato qualche ora fa. L’evento dedicato ai giochi e ai prodotti dedicati alla realtà virtuale si terrà fra meno di un mese. Nell’attesa, scopriamo date e cosa aspettarci.

L’evento Meta Quest Gaming Showcase 2022: date e attese

L’appuntamento per il Meta Quest Gaming Showcase 2022è fissato per il prossimo 20 aprile alle ore 19:00 italiane. Perché segnarsi la data sul calendario? Perché Meta lo descrive così: puoi aspettarti nuovi annunci di giochi, gameplay, aggiornamenti sui titoli in arrivo il prossimo anno e un mucchio di sorprese.

Dunque, si rimane molto sul vago. Difficile fare previsioni su cosa l’azienda di Mark Zuckerberg abbia intenzione di svelare. Guardando indietro, la kermesse dello scorso anno fu occasione di lancio di diversi giochi come Resident Evil 4 VR, Pistol Whip, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge.

È quindi lecito aspettarsi molto da un evento che Meta trasmetterà in contemporanea su Facebook, Twitch, Horizon Venues e YouTube. In attesa di ulteriori fughe di notizie o, perché no, conferme ufficiali, non ci resta che darvi appuntamento alle ore 19:00 italiane di mercoledì 20 aprile per il Meta Quest Gaming Showcase 2022.

