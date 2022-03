In occasione del debutto odierno di OnePlus 10 Pro in Italia, il produttore cinese ha svelato anche le “nuove” cuffie OnePlus Buds Pro Radiant Silver. Non è un vero e proprio modello inedito, bensì OnePlus presenta una nuova colorazione, la Radiant Silver per l’appunto, che entro qualche giorno sarà disponibile all’acquisto sul proprio sito web ufficiale. Ecco i dettagli.

OnePlus Buds Pro Radiant Silver al debutto

Per chi non le conoscesse, si tratta di un paio di cuffie true wireless di fascia medio-alta, di tipo in-ear e con diverse caratteristiche e funzioni interessanti. Alla base delle OnePlus Buds Pro ci sono dei driver dinamici da 11 mm che, assieme al supporto a OnePlus Audio ID con profili di ascolto personalizzabili (sono disponibili fino a 10 impostazioni sonore per cucire il suono sulle proprie preferenze ed esigenze), all’enfasi sulle basse frequenze e al supporto al codec audio LHDC, garantiscono una qualità audio elevata.

È presente inoltre un sistema di cancellazione del rumore intelligente e adattivo che lavora insieme all’AI e ai tre microfoni ENC per aiutare con le chiamate anche nei luoghi più affollati e rumorosi. Buona l’autonomia, considerando le 38 ore di riproduzione musicale possibili usufruendo della ricarica della custodia e le 7 ore d’ascolto con la sola carica delle cuffie. Il sistema di ricarica veloce Warp Charge, permette in ogni caso di ottenere 10 ore di ascolto collegandole alla corrente 10 minuti.

Per il resto le OnePlus Buds Pro si possono connettere con due dispositivi Bluetooth contemporaneamente (grazie al Bluetooth 5.2), sono dotate di un’app companion che permette di gestire vari parametri e di ottenere diverse informazioni, resistono agli schizzi d’acqua e alla polvere (c’è la certificazione IP55 per le cuffie, IPX4 per la custodia di ricarica), e altre chicche di cui vi abbiamo parlato in occasione del lancio, lo scorso 22 luglio.

E così, a distanza di diversi mesi arriva per le OnePlus Buds Pro questa nuova colorazione che ne svecchia il design, una finitura che l’azienda chiama Radiant Silver e che le rende placcate in acciaio inossidabile, almeno all’apparenza a giudicare dalle immagini. A differenza degli altri colori, stavolta è il corpo intero a presentare la medesima finitura Radiant Silver, a tutto vantaggio di stile ed eleganza.

Prezzi e disponibilità delle cuffie OnePlus Buds Pro Radiant Silver

Le OnePlus Buds Pro Radiant Silver saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 del 13 aprile, in esclusiva sul sito web di OnePlus al prezzo di 149 euro.

