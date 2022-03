Tre popolari modelli di cuffie e auricolari a marchio Beats sono in offerta in questo momento su Amazon a prezzi particolarmente interessanti e ce n’è davvero per tutti i gusti: dalle cuffie on-ear e over-ear alle più piccole e facili da trasportare cuffie true wireless.

Offerte cuffie Beats su Amazon: modelli e prezzi

Come detto, i modelli proposti sono tre e tutti presentano tracce di Apple:

le Beats Studio3 Wireless sono cuffie over ear con cancellazione attiva del rumore (ANC), sono dotate del chip Apple W1 e vengono proposte al prezzo minimo storico di 169 euro ;

Wireless sono cuffie over ear con cancellazione attiva del rumore (ANC), sono dotate del chip Apple W1 e vengono proposte al prezzo minimo storico di ; le cuffie Beats Solo3 Wireless sono on-ear, anch’esse dispongono del chip Apple W1 ma solo della cancellazione meccanica del rumore (niente ANC) e sono attualmente disponibili a 119 euro ;

Wireless sono on-ear, anch’esse dispongono del chip Apple W1 ma solo della cancellazione meccanica del rumore (niente ANC) e sono attualmente disponibili a ; le Powerbeats Pro, infine, sono cuffie true wireless di tipo in-ear (con un archetto che le rende particolarmente adatte per lo sport), sono dotate del chip Apple H1 e in questo momento sono in offerta a 179 euro.

Tutte le cuffie menzionate, visibili anche a questo link, sono vendute e spedite da Amazon con Prime, pertanto potrebbero essere tra le vostre mani già domani. Ecco i link per acquistarle tutte:

Nel caso in cui nessuna di queste cuffie faccia al caso vostro o non gradiate la tipica firma sonora di Beats, trovate tante alternative valide nella nostra guida linkata di seguito.

