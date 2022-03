Con il ritorno della bella stagione, e con l’aumento dei prezzi dei carburanti, sta crescendo l’interesse per le bici elettriche, che in molti casi possono diventare una valida alternativa all’auto, soprattutto per chi deve compiere un tragitto breve per recarsi al lavoro. Qui su TuttoTech vi abbiamo parlato più volte di ADO, un brand che si sta costruendo un’ottima reputazione grazie a prodotti di qualità proposti a prezzi interessanti.

Ha da poco preso il via la promozione primaverile di ADO, che fino al 30 marzo sconta due dei modelli più interessanti aggiungendo dei regali decisamente utili. E con il nostro codice sconto potete risparmiare ancora qualcosa, così da ridurre ulteriormente il costo.

Chi è ADO

ADO, sigla che sta per A Dece Oasis (Oasi nel deserto) deve il suo nome a Crescent Lake, una meraviglia della natura situata nel deserto del Gobi, lungo l’antica via della seta, da sempre considerata un ponte tra l’Oriente e l’Occidente. Il brand punta a fornire una straordinaria esperienza a chi cerca un mezzo comodo per gli spostamenti quotidiani, producendo bici e monopattini elettrici.

La crescita del marchio è stata straordinaria in tutto il mondo e da poco è entrata a far parte di Youpin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, diventando anche Alibaba Elite Partner. E con spedizioni dai magazzini europei i vostri acquisti verranno consegnati entro una settimana dall’ordine, per avere subito a disposizione il vostro acquisto. Sempre in Europa, in vari Paesi, sono presenti numerosi centri assistenza, nella malaugurata ipotesi che doveste avere qualche inconveniente di natura tecnica.

ADO A20+

Il primo modello di cui vi parliamo è ADO A20+, una bici pieghevole che trova facilmente posto nel bagagliaio di un’auto, ideale per chi abita in periferia e vuole avvicinarsi al centro prima di utilizzare un mezzo alternativo all’auto. Nella versione europea, in linea con tutti i requisiti di legge, dispone di un motore da 250 watt e funziona solo in modalità di pedalata assistita, senza quindi un acceleratore presente sul manubrio.

Monta ruote da 20 x 1,95 pollici, è dotata di un cambio Shimano a 7 velocità e di una batteria da 36V 10,4H che le permette di raggiungere gli 80 km di autonomia, anche se ovviamente si tratta di un dato che può variare in base al peso dell’utente e al tipo di percorso.

La pedalata assistita può essere impostata su tre livelli, fino a 15 Km/h, fino a 20 m/h o fino a 25 Km/h, così da scegliere il tipo di supporto desiderato, in base alle difficoltà del percorso. É presente un grande display, ben visibile anche sotto il sole, che permette di regolare il livello di assistenza, conoscere lo stato della batteria, i km percorsi e la velocità istantanea.

Grazie al sistema G-Drive il ritardo nell’attivazione del motore è ridotto al minimo e l’erogazione avviene in maniera immediata. Anche dal punto di vista della sicurezza non ci sono compromessi, con un doppio freno a disco per una frenata modulabile ma sicura.

Potete acquistare ADO A20+ sullo store ufficiale a 739 euro invece di 799 euro grazie allo sconto del produttore e al coupon ADOFRIEND30. In omaggio anche un caschetto originale ADO, per la vostra sicurezza.

AFO A20F+

Se preferite una fat bike, un modello con le ruote maggiorate, ADO A20F+ è sicuramente il modello che fa al caso vostro. Le funzioni sono molto simili a quelle del modello “normale”, con motore da 250 watt nella versione europea, assenza di acceleratore, ruote da 20 x 4 pollici, batteria da 36V 10,4AH che permette di raggiungere gli 80 km di autonomia.

Sono disponibili tre livelli di assistenza alla pedalata, forcella frontale ammortizzata, tecnologia G-Drive per l’erogazione pronta della potenza, cambio Shimano a 7 rapporti, doppio freno a disco, luce frontale e posteriore, computer di bordo per la gestione di tutti i parametri e la possibilità di piegarla, per semplificare il trasporto in auto o sui mezzi pubblici.

A differenza del modello standard, la versione fat tyre è indicata anche per un uso off-road, o per muoversi nel traffico cittadino senza che le buche o le pessime condizioni del manto stradale rappresentino un problema.

Potete acquistare ADO A20F+ sullo store ufficiale al prezzo di 939 euro, con lo sconto del produttore e il coupon ADOFRIEND30. In omaggio anche una coppia di parafanghi.

Informazione Pubblicitaria