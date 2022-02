Da qualche anno, complice anche la forte spinta da parte dei produttori asiatici, il mercato della micro mobilità elettrica è in costante evoluzione, con nuovi prodotti che puntano a rendere sempre più agevoli e sicuri i nostri spostamenti, siano essi di lavoro o durante il tempo libero. ADO e HIMO sono due società che da tempo hanno stabilito una importante collaborazione per portare innovazione sul mercato e la conferma arriva dai due nuovi prodotti presentati in queste ore.

ADO (A Dece Oasis) ha annunciato la nuova E-bike ADO D30, pensata per la città ma anche per il fuoristrada, per garantire grande divertimento in ogni situazione. HIMO, compagnia che opera nell’ecosistema di Xiaomi, ha dal canto suo annunciato Xiaomi HIMO L2 MAX, un monopattino elettrico dalle caratteristiche molto interessanti, a partire dal design.

ADO D30, una e-bike tuttofare

Di ADO vi abbiamo già parlato in passato sul nostro canale YouTube, dove abbiamo portato ADO A16 e ADO A20, due e-bike low cost dalle ottime caratteristiche tecniche, pensate per muoversi con agilità nel traffico cittadino. Con ADO D30 invece la compagnia fa un deciso passo in avanti verso il fuoristrada, creando una e-bike perfetta per muoversi nel traffico cittadino ma che saprà farsi trovare pronta anche sulle strade bianche di campagna, per regalarvi dei momenti di intenso relax.

Il telaio in lega di alluminio tradisce la vocazione sportiva del mezzo, non pieghevole e pensato per offrire un perfetto compromesso tra leggerezza e resistenza, in grado di supportare anche le sollecitazioni di un uso off-road. Grazie anche alla forcella anteriore ammortizzata, che può essere bloccata tramite comando sul manubrio, anche le strade più sconnesse non saranno un problema.

Grande attenzione alla sicurezza, vista la presenza di freni a disco idraulici su entrambe le ruote, per spazi di frenata contenuti e sicuri. Gli pneumatici da 27,5 pollici garantiscono un ottimo compromesso tra agilità e capacità di superare gli ostacoli, ideale quindi per un utilizzo misti in città o in campagna.

Il pezzo forte è ovviamente rappresentato dal motore brushless da 250 watt, perfettamente in linea con le attuali normative, capace di erogare una coppia di 42 Nm con una velocità di rotazione di 380 giri al minuto. In questo modo è possibile selezionare una delle quattro modalità, che vanno dall’assenza di assistenza, per pedalare normalmente, a livelli da 15, 20 e 25 Km/h utili quando la strada sale o si fa più difficile.

La batteria, che può essere rimossa per ricaricarla ovunque e per sicurezza, ha una capacità di 10,4 Ah a 36 volt, che permettono di raggiungere una autonomia massima di 90 chilometri, davvero niente male. La trasmissione infine si avvale di un cambio Shimano, con corona anteriore da 44 e pacco pignoni posteriore con 11 rapporti, compresi tra 11 e 40. Il carico massimo supportato è di 120 Kg.

Tutti i dettagli possono essere controllati sull’ampio schermo, che permette di conoscere l’autonomia residua, la velocità e il livello di assistenza applicato. ADO D30 è già in vendita su Banggood a un prezzo leggermente inferiore ai 2.300 euro, con spedizione dai magazzini europei. In alternativa potete acquistarla sullo store ufficiale, dove sarà in vendita dal 23 febbraio e a breve potrete acquistare ADO D30 anche su Amazon, utilizzando questo link.

Xiaomi HIMO L2 MAX, per esplorare il mondo

Se a una e-bike invece preferite un monopattino, più agile nel traffico e più semplice da portare sui mezzi pubblici o in ufficio, Xiaomi HIMO L20 Max è il nuovo mezzo pensato per la micro mobilità, con un motore da 300 watt e una ottima autonomia.

Xiaomi HIMO L20 Max guarda con attenzione alla sicurezza, con le due leve dei freni per controllare in maniera indipendente quello elettronico frontale e quello meccanico sulla ruota posteriore. Sulla leva di sinistra è presente anche un campanello, per farsi sentire anche in città ed essere facilmente individuabili dai pedoni.

Sul manubrio è presente anche uno schermo LED ad alta definizione per tenere sotto controllo i parametri fondamentali, come la velocità e la carica residua. A questo proposito è possibile raggiungere circa 40 Km con una singola carica (6 ore il tempo per la ricarica completa) anche se l’autonomia reale varia in base al peso del conducente, alla velocità e al percorso seguito.

Xiaomi HIMO L20 Max si ripiega facilmente per poter essere messo nel bagagliaio, o per trasportarlo sui mezzi pubblici ed è dotato di una potente luce a LED frontale e di un fanalino posteriore, così da essere sempre ben visibili nel traffico. Gli pneumatici da 10 pollici garantiscono un buon assorbimento delle vibrazioni anche sui fondi più sconnessi ed è possibile superare salite con una pendenza massima di 20 gradi.

Il nuovo monopattino elettrico targato HIMO è in vendita sullo store ufficiale a 489 euro, ma potete acquistarlo anche su Geekbuying, dove è già in preordine allo stesso prezzo e molto presto anche su Amazon Italia, utilizzando questo link. Vi ricordiamo che i primi 50 utenti che acquisteranno Xiaomi HIMO L2 Max sullo store ufficiale riceveranno un casco per viaggiare in tutta sicurezza e un lucchetto tenere sempre al sicuro il proprio monopattino.

A breve porteremo sul nostro canale YouTube la recensione di entrambi i prodotti quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per scoprire come sono con la nostra prova su strada.

