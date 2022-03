Stando alle ultime indiscrezioni, i tanto chiacchierati rinnovamenti di Apple MacBook Air e MacBook Pro sarebbero stati rinviati da parte del colosso di Cupertino.

In particolare, la versione ridisegnata di Apple MacBook Air dovrebbe essere lanciata alla fine del 2022 mentre dovrebbe essere necessario attendere l’inizio del prossimo anno per scoprire le versioni aggiornate di Apple MacBook Pro da 14 e da 16 pollici.

Le probabili novità del 2022 per le serie Apple MacBook Air e Pro

Ricordiamo che prima dell’evento “Peek Performance” in Rete si erano fatte insistenti le voci secondo cui Apple avrebbe presentato nuovi modelli di MacBook (un aggiornamento per la gamma di MacBook Air e forse anche alcune modifiche per MacBook Pro).

Dopo la conclusione di questo evento senza accenni ai nuovi MacBook, le speculazioni hanno iniziato concentrarsi sulle possibili date in cui tali novità saranno effettivamente annunciate dal colosso di Cupertino.

E così Mark Gurman di Bloomberg ha precisato che Apple ha deciso di spostare il lancio di un nuovo MacBook Air, inizialmente in programma tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, al terzo o al quarto trimestre di quest’anno, indiscrezione che ha trovato anche la conferma del popolare analista Ming-Chi Kuo.

Tra le novità di tale dispositivo non dovrebbero mancare più opzioni di colore, il processore Apple Silicon M2, una scocca più sottile e più leggera e miglioramenti per quanto riguarda il display e la fotocamera.

Passando ai MacBook Pro, a dire di Gurman le nuove versioni con display da 14 e 16 pollici “M2 Pro” e “M2 Max” dovrebbero essere lanciate nel corso del 2023 mentre quest’anno il colosso di Cupertino potrebbe limitarsi a lanciare soltanto un nuovo modello con schermo da 13 pollici e il processore M2.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane emergeranno ulteriori dettagli sui possibili progetti di Apple per il 2022. Basta avere un po’ di pazienza.

