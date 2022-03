Negli ultimi tempi i Chromebook, PC portatili mossi dal sistema operativo Chrome OS, stanno riscuotendo sempre più successo anche in Italia, sono dispositivi dalle caratteristiche hardware solitamente modeste ma che, grazie all’ottimizzazione del software, consentono di eseguire egregiamente la maggior parte dei compiti di cui può aver bisogno l’utente medio.

Uno degli aspetti più interessanti di questi portatili, oltre al continuo supporto software e all’aggiunta di funzioni da parte di Google, è sicuramente il prezzo, solitamente inferiore a quello dei notebook equipaggiati con Windows o Mac OS; questa settimana, il colosso dell’e-commerce Amazon, dà il via ad una serie di offerte molto interessanti su diversi modelli di Chromebook, vediamo insieme le principali.

Tante offerte per la Amazon Chromebook Week

Senza ulteriori indugi, vediamo le migliori offerte che Amazon riserva ai propri clienti per l’acquisto di un nuovo Chromebook:

Per visualizzare tutte le offerte vi basta seguire il link di vostro interesse, oppure recarvi direttamente alla pagina dell'iniziativa Amazon Chromebook Week

