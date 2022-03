Quanto vi riportiamo oggi farà felici gli appassionati di videogiochi, nonché possessori di un Chromebook, al Google for Games Developer Summit 2022 è stato annunciato il rilascio di una versione alpha della nota piattaforma di videogiochi Steam, per Chrome OS.

Google porta Steam sui Chromebook di fascia alta

Big G ha dichiarato, in occasione dell’evento, che “Steam Alpha è appena stato lanciato, rendendo questo negozio di giochi per PC di lunga data disponibile su Chromebook selezionati per consentire agli utenti di provare“; i dettagli al momento non sono molti, quello che si sa però non farà felici la maggior parte dei possessori di un Chromebook. I requisiti che deve avere il dispositivo per supportare la versione alpha di Steam infatti, sono alquanto stringenti considerando che “come minimo, il tuo Chromebook deve avere un processore Intel Core i5 o i7 (11a generazione) e un minimo di 7 GB di RAM“; di fatto una buona fetta dei dispositivi in circolazione vengono tagliati fuori, relegando la possibilità di usufruire del servizio solo ai portatili di fascia alta.

“Come forse avrai già sentito, il nostro team sta lavorando con Valve per portare Steam su Chrome OS. Siamo molto entusiasti di condividere che presto arriverà una versione alfa di Steam su Chrome OS nel canale Dev per un piccolo set di Chromebook in arrivo. Torna sul forum per maggiori informazioni!” ; come evidente non c’è al momento una data precisa, il post sul forum di supporto Google infatti si limita a dire che arriverà presto, ma sappiamo che almeno inizialmente sarà disponibile solo sul canale Chrome OS Dev.

Inoltre Google ha dichiarato che entro la fine dell’anno Chrome OS renderà i titoli “giocabili con configurazioni di tastiera e mouse guidate dall’utente su Chromebook senza modifiche degli sviluppatori“. Se dunque foste interessati a testare Steam Alpha sul vostro Chromebook, ovviamente dotato dei requisiti richiesti, non vi resta che attendere e nel frattempo passare alla versione Dev; per fare ciò vi basta recarvi in Impostazioni –> Informazioni su Chrome OS –> Dettagli aggiuntivi –> Canale –> Cambia canale. Fate attenzione però, qualora in seguito voleste tornare al canale stabile, sappiate che verrà messo in atto un Powerwash, ovvero un reset alle impostazioni di fabbrica del vostro dispositivo.

Potrebbe interessarti anche: i migliori Chromebook di marzo 2022