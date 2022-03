LG Display è al lavoro per garantire nuove forniture di display OLED ad Apple. Questa volta, però, i pannelli OLED non saranno destinati agli iPhone ma ad una futura generazione di iPad Pro e, successivamente, a nuovi MacBook. Il passaggio alla nuova tecnologia per il display non sarà immediato per gli iPad ed i MacBook e richiederà ancora qualche anno. Nel frattempo, però, LG Display è già al lavoro per garantire pannelli in grado di soddisfare gli elevatissimi standard qualitativi richiesti dai prodotti della casa di Cupertino. Vediamo i dettagli:

Apple porterà i display OLED di LG di nuova generazione su iPad e MacBook:

Un report di queste ore di TheElec anticipa una delle possibili evoluzioni future per la gamma di prodotti Apple. In questi primi mesi del 2022, infatti, LG Display sta lavorando ai nuovi pannelli OLED Gen 8.5. Secondo le prime indiscrezioni, questa nuova generazione di pannelli verrà fornita dall’azienda coreana ad Apple. I nuovi display OLED entreranno così a far parte della gamma MacBook.

Prima del debutto dei nuovi OLED Gen 8.5, però, LG Display ha in programma un’altra importante fornitura di display OLED per Apple. L’azienda metterà a disposizione i pannelli OLED di sesta generazione per due modelli di iPad. Il progetto è ancora in fase di definizione. Secondo quanto riferito da TheElec, infatti, servirà ancora circa un anno per ultimare le valutazioni in merito alle prossime generazioni di pannelli OLED da mettere fornire ad Apple.

iPad e MacBook con display OLED: ci sarà da attendere

Il passaggio ai pannelli OLED per iPad e MacBook richiederà tempo. Ad arricchire quanto riferito dal report di The Elec, infatti, arriva il punto di vista di Ming-Chi Kuo, analista che da anni rappresenta un riferimento per tutte le novità legate al mondo Apple. Secondo quanto riferito da Ming-Chi Kuo, infatti, è possibile ipotizzare un debutto del primo MacBook con display OLED nel corso del 2025 ma soltanto se Apple riuscirà a lanciare i primi iPad OLED da 11 pollici e 12,9 pollici entro il 2024.

I think the release date of the OLED MacBook is mainly dependent on the schedule of iPad’s adoption of OLED. MacBook would use OLED in 2025 at the earliest if Apple could successfully release 12.9-inch & 11-inch OLED iPads in 2024. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 17, 2022

L’obiettivo di LG Display sarebbe avviare la produzione di massa dei pannelli LTPO OLED per gli iPad del futuro tra il 2023 e il 2024 per poi concentrare le risorse sulla produzione del primo pannello OLED per la gamma MacBook. Il passaggio alle soluzioni OLED rientra nella “roadmap” di sviluppo con cui Apple vuole migliorare la tecnologia dei display dei suoi dispositivi.

Il passaggio dagli IPS LCD alle soluzioni con tecnologia IPS LCD con mini LED è già stato avviato sia per gli iPad Pro che per i MacBook Pro. Contemporaneamente, da diversi anni, gli iPhone sono passati ai display OLED, tecnologia utilizzata anche da Apple Watch. In passato si era parlato di un possibile passaggio ai pannelli OLED per (almeno parte) della gamma iPad e MacBook tra il 2023 e il 2026. Le indiscrezioni di oggi seguono quanto anticipato in precedenza.

Per il futuro, il prossimo step di Apple sarà rappresentato dal passaggio alle soluzioni Micro LED, una tecnologia che da poco ha fatto il suo debutto nel mercato TV e che in futuro, secondo molti analisti, potrebbe rimpiazzare le soluzioni OLED. Il passaggio ai pannelli Micro LED è ancora un progetto embrionale e potrà concretizzarsi soltanto tra diversi anni.

