Oggi giornata piena per Samsung, che dopo aver sfoderato i nuovi Galaxy della serie A, e cioè A73 5G da una parte, e il duo Galaxy A53 5G e A33 5G dall’altra, svela anche la sua prima TV OLED. Si chiama S95B e arriva in Italia due versioni, da 55″ e da 65″, ma per tutti i dettagli, seguiteci.

Samsung presenta la sua prima smart TV OLED: nei dettagli di S95B

E così Samsung getta il guanto di sfida a LG e Sony con S95B, la prima TV OLED del colosso sudcoreano oggi svelata per il mercato USA. Dotata di uno schermo QD-OLED 4K nasconde all’interno di una scocca minimale (LaserSlim) il processore Neural Quantum 4K e l’interfaccia smart Tizen.

La resa sonora è garantita dal Samsung Object Tracking Sound e da Q-Symphony con tecnologia Dolby Atmos, quella dell’immagine da tecnologie quali quello che Samsung definisce il potenziamento della luminosità e la mappatura percettiva del colore, oltre al Quantum HDR, alla Eye Comfort Mode e al Motion Xcelerator Turbo+ che garantisce una frequenza d’aggiornamento a 120 Hz in 4K.

Nonostante la TV Samsung OLED S95B sia stata annunciata anche per il mercato italiano, non conosciamo ancora i prezzi. Possiamo tuttavia farci un’idea su quelli ufficiali per il mercato USA, pari a 2.399 dollari e 3.499 dollari, rispettivamente per la versione da 55″ e da 65″.

Comunque, sappiamo che arriveranno nei prossimi mesi. Samsung non si è sbottonata ulteriormente, ma non appena emergeranno ulteriori nuove, vi faremo sapere.

