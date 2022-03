Il portafoglio MagSafe per iPhone è uno degli accessori di Apple più quotati da regalare, magari per la festa del papà ormai imminente, o da regalarsi, soprattutto ora che è disponibile su Amazon in offerta. Le colorazioni interessate sono ben 3, delle cinque varianti. Ma prima che finisca, scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

Come e dove comprare il portafoglio MagSafe per iPhone in offerta

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, si tratta di un accessorio realizzato in pelle che torna utile per avere a portata di mano documenti e carte di credito. È anche compatibile con la funzione Dov’è, dimodoché putacaso si stacchi dal proprio iPhone (si aggancia sul retro tramite magneti), è possibile ottenere l’ultima posizione conosciuta tramite notifica.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max (e tutti i medesimi modelli di una generazione più recenti) sono compatibili col portafoglio MagSafe per iPhone, che Apple vende a 65 euro di listino.

L’offerta cui accennavamo, permette tuttavia di risparmiare un bel po’ acquistandolo su Amazon, e riguarda alcune colorazioni specifiche. Eccole tutte, con il link all’acquisto annesso:

Per inciso, tutte e cinque le versioni del portafoglio MagSafe per iPhone sono compatibili con la spedizione Amazon Prime. Ulteriori offerte sui prodotti Apple e sulla tecnologia in generale le trovate nel nostro canale Telegram prezzi.tech, dove quotidianamente postiamo le migliori occasioni del web.

