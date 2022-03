Iniziano ad arrivare le prime recensioni del nuovo M1 Ultra, il processore nato dalla “fusione” di due M1 Max che viene montato dal Mac Studio, la nuova proposta di Apple per la gamma desktop già ordinabile a partire da 4.649 euro con la variante top (lato GPU) che sfiora i 6 mila euro.

La casa di Cupertino, in fase di presentazione, aveva anticipato le incredibili performance del suo nuovo Mac Studio. Secondo Apple, alcuni test avrebbero confermato la superiorità di M1 Ultra rispetto alla GeForce RTX 3090 di NVIDIA. I primi test indipendenti, pubblicati oggi da The Verge, smentiscono (di molto) quanto dichiarato dall’azienda di Cupertino. Ecco i dettagli:

La NVIDIA GeForce RTX 3090 batte la GPU del Mac Studio di Apple

Il magazine The Verge ha pubblicato una delle prime recensioni del nuovo Mac Studio con un’analisi dettagliata delle performance del nuovo M1 Ultra, punto di riferimento della gamma Silicon M1, che nei primi benchmark su GeekBench ha già mostrato le sue incredibili capacità. L’analisi delle prestazioni della GPU mostra però risultati al di sotto delle attese. Apple, come mostra l’immagine qui di sotto, aveva diffuso dei grafici in cui mostrava la superiorità della GPU di M1 Ultra rispetto ad un sistema composto da un processore Intel Core i9-12900K e da una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3090.

I test indipendenti eseguiti da The Verge smentiscono però le affermazioni di Apple. Il Mac Studio con M1 Ultra registra performance inferiori rispetto ad un PC con RTX 3090. Il gap prestazionale è evidente. Nel test con OpenCL, infatti, registra un punteggio pari a poco più di un terzo di quello fatto registrare da un sistema dotato della scheda video di NVIDIA. Il test in gaming (con Shadow of the Tomb Raider) conferma la presenza di un gap.

Il PC con RTX 3090 registra circa il 25% di fps in più rispetto a quanto fatto registrare dal Mac Studio (a 1440p). Da notare che il divario aumenta, a più del 30% di fps, abbassando la risoluzione a 1080p, segno che anche il carico sulla CPU ha un certo peso nel determinare i risultati registrati dal computer di Apple durante una sessione di gioco. Da notare che il Mac Studio con M1 Ultra registra risultati in linea con quelli di un Mac Pro. Il passo in avanti prestazionale rispetto alla variante del Mac Studio con M1 Max è, come prevedibile, notevole.

Naturalmente, il PC con RTX 3090 registra un consumo nettamente superiore rispetto a quello registrato, anche sotto pieno carico, dal Mac Studio. Il vantaggio, in termini di prestazioni per Watt, della soluzione di Apple è evidente. L’efficienza raggiunta su soluzioni desktop di questo livello rappresenta un grandissimo successo per la casa di Cupertino che è riuscita a realizzare un super computer con dimensioni ridottissime, prestazioni straordinarie ed un’eccellente gestione delle temperature.

Specifichiamo che la versione del Mac Studio testata è quella top di gamma con GPU a 64 Core. Tale variante parte da 5,799 euro per quanto riguarda il mercato italiano. La RTX 3090, protagonista del benchmark, può, invece, essere acquistata a circa 2 mila euro con la possibilità di “costruire” il PC utilizzando la parte restante del budget. Si tratta di due approcci differenti e, più in generale, di due prodotti che si rivolgono a target opposti.

Staremo a vedere, nel corso dei prossimi giorni, cosa ci diranno gli altri benchmark del nuovo Mac Studio con M1 Ultra. Di certo, infatti, analisi approfondite sul rivoluzionario (ma non proprio quanto aveva anticipato Apple) computer desktop arriveranno, senza dubbio, già nel corso del prossimo futuro.

