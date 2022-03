Apple ha brevettato una singolare tastiera con una sezione che può essere staccata per fungere da mouse per ottimizzare la portabilità dei suoi notebook.

Il brevetto recentemente concesso al colosso di Cupertino dall’USPTO (United States Patent and Trademark Office) descrive una tastiera con un mouse rimovibile integrato progettata in modo tale che i pulsanti del mouse possano funzionare come pulsanti della tastiera quando sono congiunti alla stessa e fungere da pulsanti del mouse quando sono separati.

Apple brevetta una tastiera con tasti che possono fungere da mouse

Secondo quanto riportato nella documentazione di brevetto, Apple utilizza un sensore di posizione per rilevare quando il mouse è “staccato” e afferma che la sua struttura a chiave rimovibile è in grado di fornire un sistema di input del puntatore comodo, portatile e preciso.

Questo sistema può essere particolarmente utile nei MacBook in cui è necessario collegare un mouse autonomo come dispositivo periferico alternativo al trackpad, ma il brevetto illustra anche altre varianti del concetto, come quelle in cui un solo tasto si stacca e altri con zone sensibili al tocco che fungono da pulsanti del mouse.

Di primo acchito la soluzione di Apple appare piuttosto bizzarra, in prima battuta per il fatto che i tasti della tastiera non sono naturalmente ergonomici come quelli del mouse e in secondo luogo perché i tasti staccati per l’uso come mouse verrebbero a mancare dalla tastiera.

Molti altri dettagli di progettazione rimangono poco chiari in questo momento, ma poiché si tratta solo di un brevetto è possibile che questa idea di Apple non vedrà mai la luce.

