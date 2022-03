Nemmeno una settimana fa in occasione dell’evento Peek performance, Apple ha svelato un sacco di prodotti interessanti. Sono stati esclusi dal palcoscenico i nuovi MacBook, che probabilmente troveranno nuova vita nei prossimi mesi, in vesti e corpi differenti secondo quanto emerso.

Nel frattempo, chi cerca un nuovo portatile che non costi troppo e sia al tempo stesso capace e prestante, farebbe bene a considerare ancora MacBook Air M1, soprattutto ora che è sceso, e di parecchio, di prezzo. eBay, in occasione delle nuove offerte di primavera, ha sfoderato un nuovo coupon che permette di portarsi a casa, fra le altre cose, anche questo gioiellino di casa Cupertino a cifre ben al di sotto di quota 900 euro.

MacBook Air M1 in offerta su eBay con il nuovo coupon

Come spesso accade in contesti come questi, le quantità disponibili in magazzino non sono molte. Ragion per cui vige il discorso, di non temporeggiare troppo nel caso in cui l’offerta in questione la trovaste allettante.

Oggi, vi segnaliamo la versione base di MacBook Air M1 da 13″, quella con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che è possibile acquistare su eBay da due venditori molto affidabili ai seguenti prezzi: 959,90 e 995,99 euro.

Chiaramente tali cifre sono ancora da scontare considerato quanto ribadito poc’anzi: basta applicare il coupon in questione, PRIMAVERA22, che sconta automaticamente il 10% da quei prezzi, che tradotto vuol dire poterli acquistare a 863 e, l’altro, nel caso in cui terminasse il primo, a 896 euro:

Salvo esaurimenti di scorte, è possibile approfittare dei prodotti e della stessa promozione fino al 31 marzo 2022. Il codice coupon di eBay PRIMAVERA22, come anticipato, permette di beneficiare di uno sconto del 10% (fino a 100 euro) su una spesa minima di 15 euro, per massimo 3 volte (che vuol dire risparmiare fino a 300 euro, potenzialmente).

Comunque, per ulteriori offerte sui portatili o sulla tecnologia in senso lato, vi consigliamo come al solito di iscrivervi e di tenere d’occhio il nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdervi le ultime offerte tech sulla piazza.

