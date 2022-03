In occasione dello switch off e dei tanti problemi annessi già emersi nei giorni scorsi, Samsung ha lanciato una nuova promozione che permette di acquistare le smart TV della propria gamma scontate del 10%.

C’è per questo un buono valido su tutti i modelli in vendita sul Samsung Store, buono valido fino a lunedì 21 marzo 2022. Altrimenti c’è pur sempre il bonus TV rottamazione che permette di ottenere uno sconto del 20% sul prezzo di vendita, fino a una sottrazione massima pari a 100 euro.

Comunque, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla promozione in questione sulle TV del Samsung Store, con annessa una selezione dei prodotti più interessanti da valutare.

Le migliori offerte TV del Samsung Store, e il coupon relativo

Il bello della promozione in questione, disponibile fino al 21 marzo sul Samsung Store, è che lo sconto del 10% suddetto va ad aggiungersi agli sconti già in vigore sulle smart TV del produttore sudcoreano. Ne risultano quindi delle occasioni piuttosto interessanti che, spesso e volentieri, vanno a sommarsi anche ad altri bonus, quali ulteriori imborsi e omaggi (The Frame ad esempio).

Comunque, c’è tutto ben spiegato nella pagina che lo store Samsung ha dedicato alla campagna promozionale che trovate in fondo, il cui coupon relativo da applicare al carrello è il seguente: SPECIALTV10. Intanto, diamo un’occhiata ad alcune delle offerte più interessanti di cui tener conto.

Questi sono i prezzi scontati a cui bisogna sottrarre anche lo sconto del coupon SPECIALTV10. Ricordiamo che il buono è usabile fino al 21 marzo, ma sa sapere c’è anche che la spedizione è gratuita e che è possibile effettuare finanziamenti a tasso zero.

