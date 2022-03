Si avvicina la primavera e con essa torna la voglia di uscire a fare attività fisica, dopo la classica pausa invernale (almeno per chi fa sport all’aria aperta) e chi cerca un valido aiuto senza voler spendere cifre esagerate può rivolgersi a un prodotto come Xiaomi Mi Smart Band 6, il modello più recente di una famiglia di prodotti che ha venduto decine di milioni di esemplari in tutto il mondo.

Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta su eBay

L’occasione di acquistarla a un prezzo davvero competitivo arriva da eBay, dove è possibile portarsi a casa la smartband di Xiaomi spendendo meno di trenta euro. Un prezzo davvero niente male se consideriamo che il prezzo di listino è di 44,99 euro.

Xiaomi Mi Smart Band 6 è dotata di uno schermo AMOLED da 1,.56 pollici, con una risoluzione di 152 x 486 pixel e una luminosità che raggiunge i 450 nits. Ricca la dotazione di sensori, a partire dal misuratore di battito cardiaco e dal rilevamento del livello di ossigeno nel sangue. Troviamo inoltre un accelerometro a 3 assi e un giroscopio, sempre a 3 assi, a basso consumo, per raccogliere dati sui passi e sulla distanza percorsa.

La smartband è in grado di supportare 30 diverse modalità fitness, tra cui quelle classiche (corsa, ciclismo, camminata, nuoto) ma anche altre più particolari come yoga, salto della corda, pallacanestro e molto altro. Non manca la possibilità di tracciare il sonno, con la suddivisione nelle varie fasi mentre il pubblico femminile apprezzerà il monitoraggio del ciclo mestruale.

Collegando Xiaomi Mi Smart Band 6 al proprio smartphone è possibile ricevere notifiche dalle proprie applicazioni preferite, ma anche controllare la musica, impostare timer e sveglie e visualizzare le previsioni del tempo. La batteria da 125 mAh, che si ricarica attraverso un connettore magnetico, permette di raggiungere le due settimane di autonomia, un risultato davvero niente male.

Potete acquistare Xiaomi Mi Smart Band 6 su eBay al prezzo di 29,99 euro, con spedizione dall’Italia, senza costi aggiuntivi e scegliendo uno dei tanti metodi supportati. La consegna, salvo imprevisti, dovrebbe impiegare un massimo di tre giorni lavorativi.

Acquista Xiaomi Mi Smart band 6 a 29,99 euro

Potrebbe interessarti: Recensione Xiaomi Mi Smart Band 6