Dall’estate scorsa, Prime Video, piattaforma di streaming di Amazon, ha fatto il suo debutto in Italia nel settore della trasmissione degli eventi sportivi in diretta. Attualmente, l’offerta della piattaforma di streaming, accessibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Amazon Prime, include la Champions League con 1 partita in esclusiva per giorni turno della competizione, fino alla finale.

Nel corso della giornata di domani 9 marzo, in occasione del match tra Real Madrid e PSG, una delle sfide più interessanti degli ottavi di Champions League, Prime Video lancerà una nuova funzione del suo servizio. Gli utenti potranno accedere alla funzionalità X-Ray. Si tratta di una soluzione simile a quella che la piattaforma propone per film e serie TV ma con elementi specifici per le partite. Vediamo i dettagli:

Le partite di Champions League su Prime Video potranno contare sulla funzione X-Ray

La versione “sportiva” della funzione X-Ray debutterà con la Champions League su Amazon Prime Video. A partire dal match di domani tra Real Madrid e PSG, infatti, le partite potranno essere seguite con la possibilità di consultare le statistiche aggiornate in tempo reale. Questa funzione è destinata a diventare un elemento caratterizzante di tutti i match che Prime Video trasmetterà in tempo reale in futuro.

Tra le informazioni a disposizione degli utenti troveremo i dati relativi al possesso palla, ai tiri in porta, alla percentuale di passaggi riusciti, ai calci d’angolo ed anche informazioni legate alle ammonizioni, alle espulsioni e ai falli. In sostanza, X-Ray permetterà di accedere a tutte le principali statistiche di un match di Champions League per consentire agli utenti di ottenere informazioni precise e aggiornate in tempo reale sulla partita.

Gli utenti potranno accedere alla funzione X-Ray di Prime Video senza interrompere lo streaming della partita. La visualizzazione delle statistiche sarà, infatti, contemporanea al match. In questo modo, i dati potranno essere consultati davvero in tempo reale, senza il rischio di perdersi un’azione chiave del match. Basterà attivare la funzione dedicata per vedere lo schermo “sdoppiarsi” con il riquadro dedicato alla partita che occuperà una porzione ridotta per far spazio alle statistiche.

Con X-Ray, inoltre, gli utenti di Prime Video potranno accedere anche ad altri dettagli oltre alle statistiche. Sarà possibile, ad esempio, rivedere i momenti chiave di un match oppure consultare le formazioni in campo e verificare quali sono i giocatori disponibili in panchina che potrebbero entrare per provare a cambiare le sorti dell’incontro. Tutte le informazioni potranno contare su aggiornamenti in tempo reale.

Come accedere alla funzione X-Ray

La nuova funzionalità debutta, come detto, questa settimana diventando parte integrante dell’esperienza utente proposta da Prime Video per quanto riguarda i contenuti sportivi in diretta. L’accesso a X-Ray avviene tramite l’apposito tasto dedicato presente nell’interfaccia del player. La funzione sarà accessibile sia tramite la versione web di Prime Video che attraverso le app per dispositivi mobili e per Fire TV.

Ricordiamo che Amazon Prime Video è incluso in Amazon Prime. La sottoscrizione proposta da Amazon ai suoi clienti presenta un costo di 36 euro all’anno oppure 3,99 euro al mese (con primo mese gratis per i nuovi utenti). Oltre all’accesso a Prime Video, il servizio mette a disposizione altri vantaggi come le consegne gratuite in 1 giorno su milioni di prodotti, il servizio di musica in streaming Amazon Music e quello di archiviazione in cloud senza limiti Amazon Photo. Per tutti i dettagli su Prime è possibile consultare la pagina ufficiale qui di sotto:

