Se siete alla ricerca di un notebook da gaming dalle prestazioni di livello altissimo, l’offerta di cui vi parliamo quest’oggi merita di essere presa seriamente in considerazione: Acer Nitro 5 2021 con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 viene attualmente scontato di ben 500 euro sullo store online ufficiale del produttore.

Questa nuova offerta si aggiunge a quelle che vi avevamo segnalato nei giorni scorsi per il compleanno di Acer.

Offerta Acer Nitro 5 2021: l’occasione giusta

Acer Nitro 5 2021 è uno dei notebook da gaming più interessanti in circolazione sotto il profilo del rapporto qualità-prezzo (ecco la nostra guida ai migliori notebook in generale e quella ai migliori notebook Acer) e con quest’offerta diventa una vera occasione.

Il produttore taiwanese, come detto, in questo momento lo propone con uno sconto di 500 euro, pertanto si passa da un prezzo iniziale di 2.499 euro ad uno finale di 1.999 euro. La spedizione è gratuita e la consegna è prevista in 1-4 giorni lavorativi. Il modello in offerta è quello equipaggiato con processore AMD Ryzen 7 5800H Octa-core 3,20 GHz, schermo da 15,6 pollici QHD (2560 x 1440) 16:9 IPS con refresh rate di 165 Hz, 16 GB di SDRAM DDR4, 1 TB di SSD e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 con 8 GB di memoria dedicata. Per maggiori dettagli o per approfittare subito dell’offerta, cliccate sul seguente link allo store online di Acer:



Acquista Acer Nitro 5 2021 con AMD R7 5800H e RTX 3080 a 1.999 euro su acer.com

Al netto del solo processore, il modello oggetto dell’offerta è lo stesso che avevamo recensito qualche mese fa, pertanto potete aiutarvi con la nostra recensione per capire se sia il notebook da gaming che state cercando.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Acer Nitro 5 2021

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.