C’è tempo fino alla mezzanotte di oggi per poter sfruttare l’offerta dedicata ai 10 anni di NordVPN, vero e proprio punto di riferimento per il settore delle VPN e da molti ritenuta la VPN più veloce sul mercato oltre che tra le più attente alla privacy degli utenti. Per celebrare l’importante compleanno, NordVPN fa un regalo ai nuovi utenti. È possibile, infatti, attivare un nuovo abbonamento a prezzo scontato.

Grazie alla promozione, infatti, è possibile risparmiare fino al 71% sull’attivazione di un nuovo piano per NordVPN. Da notare, inoltre, che per i nuovi iscritti è previsto anche un regalo a sorpresa: un’estensione gratuita dell’abbonamento sottoscritto che potrà arrivare fino a due anni. Vediamo i dettagli completi sulla promozione e come fare ad attivare le offerte proposte per i 10 anni di NordVPN.

NordVPN compie 10 anni: l’offerta per celebrare l’evento è davvero da non perdere

Chi utilizza una VPN può sfruttare oggi l’offerta dedicata ai 10 anni di NordVPN, una delle più note e apprezzate VPN, in grado di offrire una navigazione veloce e sicura. Fino alla mezzanotte di oggi, infatti, è possibile attivare un nuovo abbonamento a prezzo scontato (e con rimborso garantito per i primi 30 giorni dall’attivazione). L’offerta più vantaggiosa riguarda il piano di 2 anni.

Questa soluzione è, infatti, disponibile al prezzo di 71,76 euro, in netto sconto rispetto al normale prezzo di 251,76 euro. Si tratta, quindi, di una spesa di appena 2,99 euro al mese e di un risparmio del 71%. Da notare, inoltre, la possibilità di attivare il piano di 1 anno che presenta un costo di 52,68 euro invece di 125,88 euro, con un risparmio del 58% rispetto al prezzo di listino. Questo piano equivale ad una spesa di 4,39 euro al mese.

Scegliendo il piano di 2 anni, inoltre, è previsto un regalo a sorpresa per i nuovi iscritti che otterranno un’estensione gratuita dell’abbonamento. Tale estensione, che sarà applicata in automatico al piano sottoscritto potrà essere di 1 mese, 1 anno oppure di 2 anni. In totale, quindi, potrebbe essere possibile accedere a ben quattro anni di abbonamento ad un prezzo ridottissimo.

Da notare che sui prezzi indicati è necessario applicare l’IVA. L’acquisto può essere effettuato pagando con carta di credito o di debito, con PayPal, con Google Pay oppure con criptovalute. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Come sottolineato in precedenza, l’offerta sta per scadere e terminerà alla mezzanotte di oggi. Si tratta, quindi, di un’occasione da cogliere al volo.

