La gamma di dispositivi FRITZ!Box di AVM si arricchisce con una nuova aggiunta: il FRITZ!Box 7510. Si tratta di un modem router pensato per massimizzare le prestazioni per le connessioni realizzate con tecnologia ADSL oppure VDSL. Il dispositivo va ad affiancarsi alla gamma di novità presentate al MWC 2022 tra cui spicca anche il nuovo FRITZ!Box 5590 Fiber, una soluzione specifica per gli utenti raggiunti dalla fibra ottica.

Il nuovo FRITZ!Box 7510 è già disponibile sul mercato con un prezzo contenuto, per gli standard del brand, e con un comparto tecnico in grado di soddisfare appieno gli utenti. Per quanto riguarda il Wi-Fi, in particolare, c’è il supporto all’ultimo standard di connettività, il Wi-Fi 6, che garantirà un accesso alla rete wireless di casa ad alta velocità e con elevata stabilità. Vediamo tutti i dettagli sul nuovo dispositivo FRITZ!Box:

FRITZ!Box 7510: il nuovo modem router per connessioni ADSL e VDSL è disponibile

Il nuovo FRITZ!Box 7510 è una soluzione pensata per soddisfare le esigenze degli utenti che possono sfruttare una connessione ADSL o VDSL. Il punto di forza del nuovo modem router è rappresentato dal supporto allo standard Wi-Fi 6 che consente di massimizzare le prestazioni dei collegamenti wireless tra il router stesso e i vari dispositivi presenti in casa. Il nuovo dispositivo della gamma FRITZ!Box supporta velocità di connessione fino a 300 Mbps, adattandosi a tutte le tipologie di connessione DSL.

A disposizione degli utenti c’è una porta LAN Gigabit ed anche una porta USB ad alta velocità per il collegamento di memorie e stampanti. Tra le caratteristiche del dispositivo troviamo il supporto alla rete Wi-Fi Mesh per creare un ecosistema di connessione completo ed in grado di offrire copertura e prestazioni elevate alla rete Wi-Fi anche per le abitazioni più grandi grazie all’integrazione con altri dispositivi FRITZ!.

Da notare che il nuovo FRITZ!Box 7510 è anche un centralino intelligente in grado di supportare fino a sei cordless e fino a 20 numeri di telefono differenti. Da segnalare anche la presenza di una presa per telefonici analogici. Grazie al supporto dell’app FRITZ!App Fon è possibile effettuare telefonate da rete fissa utilizzando lo smartphone. Il dispositivo presenta dimensioni contenute (208 x 150 x 37 mm), un design semplice e lineare e può essere montato a parete o posizionato su di un qualsiasi ripiano, adattandosi all’arredamento senza alcun problema. La potenza media assorbita è di appena 6 W.

Già disponibile all’acquisto

Il nuovo FRITZ!Box 7510 è già disponibile all’acquisto in Italia. Per acquistare il nuovo modem router per connessioni ADSL e VDSL di AVM è possibile fare riferimento direttamente ad Amazon. Il dispositivo è disponibile con un prezzo di 139,99 euro ed è venduto e spedito direttamente da Amazon. Per maggiori dettagli o per completare l’acquisto del nuovo FRITZ!Box 7510 è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Acquista il nuovo FRITZ!Box 7510 su Amazon

