A pochi giorni dalla partenza del MWC 2022, in programma dal 28 febbraio al successivo 3 marzo, AVM ha svelato la nuova gamma di dispositivi pronti al debutto per offrire tutte le soluzioni di connettività avanzata ai suoi utenti. In occasione della nuova edizione del MWC, AVM ha in rampa di lancio diverse novità, tra cui spicca il nuovo FRITZ!Box 5590 Fiber, definito dalla stessa azienda come il nuovo “prodotto di punta” per la fibra ottica dell’intera gamma di prodotti FRITX!. Vediamo i dettagli completi su tutte le novità che AVM mostrerà in occasione del MWC:

Le novità di AVM in occasione del Mobile World Congress 2022

AVM si presenta al MWC 2022 con lo slogan “The Smart Wi-Fi Experience” chiarendo fin da subito la natura delle novità in arrivo. Il punto di riferimento della gamma AVM all’evento è, senza dubbio, il nuovo modem/router FRITZ!Box 5590 Fiber. Il dispositivo sarà presentato in anteprima assoluta in occasione del MWC 2022 andando a rappresentare la nuova proposta top di gamma dell’azienda per la fibra. Il nuovo FRITZ!Box 5590 Fiber integra il modulo SFP che lo rende pronto a supportare tutti i collegamenti standard in fibra ottica in Europa.

Il dispositivo consente di raggiungere una velocità massima di 10 Gigabit al secondo che viene distribuita tra la porta LAN da 2,5 Gigabit e la rete wireless Wi-Fi 6 (4 x 4) con banda 5 GHz (2400 Mbit/s) e 2.4 GHz (1200 Mbit/s). La proposta di AVM include due porte USB 3.0 per stampanti e NAS e può essere gestita tramite la MyFRITZ!App che consente un pieno controllo del dispositivo.

Grazie a FRITZ! OS, inoltre, gli utenti potranno accedere a varie funzioni avanzate oltre che a strumenti di parental control. Il nuovo FRITZ!Box 5590 Fiber sarà disponibile a partire dalla prossima primavera 2022. Per il momento, l’azienda non ha ancora rivelato il prezzo di vendita ma ha confermato che sul prodotto ci saranno 5 anni di garanzia del costruttore.

Le altre novità di AVM

Per le connessioni DSL, invece, si registra il debutto di FRITZ!Box 7590 AX con supporto al Wi-Fi 6. Da segnalare, inoltre, il debutto di FRITZ!Box 4060, un router Wi-Fi 6 tri-band da connettere ad un modem ad alte prestazioni per la fibra ottica o cavo. Il router include la funzione Mesh Wi-Fi e una porta WAN da 2,5 Gigabit ed è anche il primo dispositivo della sua categoria ad avere il DECT integrato in modo da utilizzare dispositivi Smart Home e di telefonia.

Tra le novità di AVM in occasione del MWC 2022 trova spazio anche il nuovo FRITZ!Box 6850 5G. Si tratta di un router all-in-one compatibile con tutte le reti 5G in Europa, standalone e non. Il dispositivo include il supporto Wi-Fi 5 (fino a 866 Megabit con collegamento a 5 GHz), una LAN Gigabit e una base DECT per telefonia e Smart Home garantendo la possibilità di sfruttare al massimo le reti mobili 5G e 3G/4G.

La gamma di repeater/ripetitori mesh per estendere la copertura Wi-Fi di casa registra il debutto delle nuove soluzioni i FRITZ!Repeater 6000 e FRITZ!Repeater 1200 AX. Da notare, inoltre, che AVM ha anticipato la presentazione in anteprima del nuovo FRITZ!OS 7.50. Il nuovo major update del sistema operativo dei prodotti FRITZ! sarà mostrato presso lo stand AVM del MWC 2022 in vista del suo futuro rilascio.

Per tutti i dettagli relativi alla disponibilità ed ai prezzi dei nuovi prodotti AVM che debutteranno in anteprima al MWC sarà necessario attendere le prossime settimane. Il nuovo FRITZ!Box 5590 Fiber sarà disponibile in primavera, come confermato dall’azienda, per quanto riguarda gli altri dispositivi, invece, le tempistiche di distribuzione potrebbero essere, in alcuni casi, anche più rapide con le vendite che potrebbero partire già ad inizio marzo. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Leggi anche: Migliori router e modem router di Febbraio 2022: ecco i nostri consigli