Nelle scorse ore Ducati ha presentato una nuova bici elettrica. Niente ruote grasse stavolta, ma un modello da strada che di nome fa Futa. L’occasione l’ha porta il Ducati World Première 2022, occasione in cui la casa di Borgo Panigale ha mosso un altro passo verso quello che è ormai da qualche anno un settore d’interesse sempre più comune, quello delle bici elettriche.

Il ramo scelto in questo caso rimane tuttavia di nicchia visto che il settore elettrificato fatica ancora un po’ a prendere piede fra le bici da corsa, se paragonato alle mountain bike. Ed è anche per questo che incuriosisce dare un’occhiata alla proposta di Ducati Futa, una nuova soluzione, esclusiva sì, ma che si prefigge di tornare utile in diversi contesti.

Caratteristiche e peculiarità di Ducati Futa

Il nome deriva dal Passo della Futa, passo appenninico che collega Bologna a Firenze, le caratteristiche sono le seguenti. Il telaio è un monoscocca in carbonio con geometrie da bici endurance (rimane cioè piuttosto alta davanti) ma con vari dettagli aerodinamici. La caratteristica soluzione dei foderi bassi che vanno a congiungersi col tubo piantone aiutano con il comfort, le 4 taglie disponibili (53, 55, 57 e 59) permettono sostanzialmente a tutti di trovare la posizione di guida corretta.

Spostandoci invece sul lato dei componenti, la Ducati futa monta un motore posto sul mozzo della ruota posteriore, l’FSA System HM 1.0 con 250 W di potenza e 42 Nm di coppia massima. Il peso è inferiore ai 4 kg (3,98 per la precisione, 12,4 kg è il peso della bici completa), cifra che comprende anche la batteria, da 250 Wh, integrata nel tubo obliquo e compatibile con un range extender opzionale (incluso nella versione Limited Edition, che comprende anche il ciclocomputer Garmin Edge Explore) che raddoppia la capacità complessiva.

In breve, ci sono 5 livelli di assistenza a disposizione, gestibili anche tramite il comando Garmin posto sul manubrio. L’app FSA per Android e iOS, contribuisce inoltre a comprendere meglio altri parametri quali le statistiche di guida, lo stato del sistema, la batteria residua e la presenza di eventuali aggiornamenti del software.

Per il resto, c’è da menzionare la presenza del sistema frenante a disco, di un cambio elettronico wireless di FSA, un 2 x 12 che rende la bici adatta un po’ a tutte le esigenze, di ruote Vision AGX30 in carbonio con gomme Pirelli Cinturato tubeless ready da 35 mm di larghezza.

La versione Limited Edition della Ducati Futa, oltre agli optional suddetti include è ancor più esclusiva per via della presenza del gruppo elettromeccanico Campagnolo Super Record EPS, delle ruote Vision Metron 40 SL e del manubrio Vision Metron abbinato con attacco e cavi integrati, come tanto va di moda ultimamente.

Immagini di Ducati Futa

Prezzi e disponibilità di Ducati Futa

La Ducati Futa è disponibile in Italia già da oggi e acquistabile sullo store ufficiale a 7.690 euro in versione standard, con spedizioni a partire da luglio 2022. La Ducati Futa Limited Edition costa invece 11.990 euro e, al momento, è disponibile solo presso i rivenditori ufficiali.

Per inciso, prezzi del genere, soprattutto per i novizi, potrebbero sembrare particolarmente elevati ma, di fatto, sono in linea con il mercato delle biciclette elettriche e non, che di recente, come d’altronde altri settori, ha dovuto far fronte a notevoli rincari, dovuti anche alla scarsità dei componenti.

