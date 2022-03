È di oggi la notizia che LG Electronics, entro la fine del 2022, presenterà il primo monitor OLED da gaming che uscirà con il marchio UltraGear con cui LG contrassegna i propri monitor dedicati al gaming.

Il nuovo monitor avrà una diagonale da 48” e sarà identificato dalla sigla LG 48GQ900; come per le TV OLED di LG, sarà basato sul pannello WOLED di LG Display: troviamo risoluzione 4K, supporto all’HDR, profondità di colore a 10 bit, copertura dello spazio DCI-P3 e, come per tutti gli OLED, neri assoluti e latenza ridotta a 1 ms.

A differenza delle TV OLED di LG, sarà dotato di un rivestimento antiriflesso AGLR (anti-glare low reflection) e sarà dotato, oltre che di porte HDMI 2.1, di DisplayPort.

Il monitor è progettato per dare il meglio di sé nel gaming, sia da PC che da console, supportando giochi con risoluzioni fino al 4K a 120 Hz (si vocifera che possa spingersi fino a 138 Hz, voce ancora non confermata), e il VRR (refresh rate variabile), al momento compatibile con PC e console di gioco come le Xbox Series X (niente ancora per la Sony PlayStation 5).

Dal punto di vista estetico, il nuovo LG 48GQ900 si presenta anteriormente con un design borderless, tipico degli schermi OLED, mentre posteriormente presenta il marchio UltraGear di LG ed elementi luminosi sulle tonalità del viola, che conferiscono al monitor, dotato inoltre di altoparlanti integrati, un aspetto abbastanza aggressivo.

LG 48GQ900 verrà presentato nella seconda metà del 2022. Prezzi, specifiche complete e ulteriori dettagli circa la disponibilità e saranno annunciati nei prossimi mesi.

