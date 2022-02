Sony sta lavorando al rivale del Game Pass di Microsoft, il servizio che mette a disposizione degli utenti un ricco catalogo di giochi on demand (con tanti titoli disponibili dal Day One) a fronte di un canone mensile. Il Game Pass è, da tempo, uno dei punti di forza dell’offerta videoludica di Microsoft ed è disponibile sia su console Xbox che su PC Windows 10 e Windows 11.

Il nuovo “Game Pass” di Sony, noto con il nome in codice di Spartacus, è destinato a diventare parte integrante dell’ecosistema PlayStation, offrendo l’accesso ad un catalogo completo di titoli agli utenti. Il servizio dovrebbe, inoltre, unire in modo definitivo PlayStation Plus e PlayStation Now. Le ultime indiscrezioni chiariscono alcune delle caratteristiche del nuovo servizio di Sony. L’azienda, per sostenere il suo progetto Spartacus, punterà fortissimo sui classici PlayStation. Vediamo i dettagli:

Il Game Pass di Sony sarà ricco di titoli “classici” PlayStation

Project Spartacus, il nuovo rivale del Game Pass di Sony, metterà a disposizione un catalogo con tanti giochi per gli utenti. Secondo le prime informazioni, un ruolo di riferimento del servizio lo avranno i giochi “classici” della storia di PlayStation. Al momento, non è chiaro quali saranno i titoli che rientreranno in questa categoria di giochi classici ma di sicuro ci saranno in catalogo un gran numero di giochi che hanno scritto pagine importanti della storia PlayStation, dalla prima generazione fino alla più recente PlayStation 4.

Il Game Pass per il mondo PlayStation si articolerà, secondo le prime indiscrezioni, su tre livelli. A disposizione ci sarà un livello “essential“, uno “extra” ed uno “premium” con prezzi che andranno dai 10 ai 16 dollari. Da notare che potrebbero esserci anche sottoscrizioni di lunga durata (trimestrali, semestrali o più probabilmente annuali) con un prezzo più vantaggioso ma con la necessità di pagare in anticipo.

I titoli “classici” PlayStation potrebbero essere uno dei punti di forza della versione premium del servizio di Sony che includerà anche i giochi in streaming e la possibilità di accedere a versioni di prova delle principali esclusive PlayStation in uscita. La versione “extra”, così come la “premium”, consentirà di scaricare parte del catalogo di giochi PS NOW che, quindi, non saranno disponibili solo in streaming.

In totale, dovrebbero esserci 250-300 titoli da scaricare. Per quanto riguarda la versione Essential, invece, si tratterebbe, di fatto, dell’attuale PS Plus con alcuni giochi gratuiti e, probabilmente, con una selezione di altri contenuti. Il servizio continuerà ad essere essenziale per poter accedere al multiplayer (ma non per i titoli multiplayer gratuiti). Per il momento, però, le informazioni sono limitate.

Quando arriva il nuovo Game Pass di Sony?

Il progetto Spartacus è molto vicino al debutto. Le ultime informazioni sul servizio anticipano, infatti, un possibile lancio nel corso della prossima primavera. In sostanza, nel giro di poche settimane, o al massimo di pochi mesi, Sony dovrebbe integrare questo nuovo servizio nell’ecosistema PlayStation offrendo agli utenti maggiori opzioni per giocare con le sue console.

In attesa di capire l’esatta struttura dell’offerta e i relativi costi, sembra oramai confermato che il nuovo servizio di Sony non sarà un’esclusiva PlayStation 5. Anche i possessori di PlayStation 4e PlayStation 4 Pro, infatti, avranno la possibilità di accedere al nuovo progetto Spartacus e a tutti i contenuti disponibili sulle loro console. In futuro potrebbero esserci esclusive per PlayStation 5 ma anche il catalogo riservato agli utenti PlayStation 4 sarà molto ricco.