Problemi per l’app IO e per la pagina web utile per ottenere il Green Pass, che attualmente risulta essere irraggiungibile causa problemi imprecisati. Il sito web governativo comunica che “Il sistema non è al momento disponibile” scusandosi per l’inconveniente e invitando gli utenti a riprovare più tardi.

Dunque, chi ora ha bisogno di riscattarlo perché non ha con sé la versione cartacea del Certificato Verde, e nemmeno uno screenshot a disposizione, dovrà dunque attendere che il problema venga risolto.

Nel momento in cui scriviamo, lo stesso problema viene riscontrato anche sull’app IO nel caso in cui si provi ad accedere al Green Pass. “Non è stato possibile recuperare i dati del tuo certificato: riprova” è il messaggio che viene presentato, con al di sotto l’invito ad attendere perché “potrebbe essere dovuto ad un problema temporaneo”.

Impossibile per ora sapere quando sarà di nuovo possibile accedere al proprio Green Pass sull’app IO o sulla pagina web ufficiale. Ma non appena avremo nuove informazioni al riguardo, ve le comunicheremo come aggiornamento in questo articolo.

