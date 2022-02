Clubhouse, il noto social basato sulle chat audio, ha annunciato ieri che sta aggiungendo la funzione di scrittura nelle proprie stanze vocali. La società ha introdotto questo cambiamento in seguito alle richieste di alcuni utenti e soprattutto per consentire a tutti di partecipare nelle stanze molto grandi o guidate da pochi oratori popolari.

Clubhouse sta aggiungendo le chat per scrivere

Tuttavia la chat è più complicata da moderare, quindi Clubhouse ha messo a punto alcune funzionalità che consentono ai moderatori di avere sempre il pieno controllo sulla chat in-room, come la possibilità di modificare le mod ed espellere gli utenti che disturbano la discussione.

Se le chat per scrivere sono abilitate e tutti vedranno una barra con le relative icone in basso a sinistra dello schermo.

In ogni caso la funzione in chat room è opzionale per coloro che preferiscono mantenere le loro stanze solo audio. Clubhouse si sta quindi allineando con altri social che tuttavia rappresentano dei concorrenti molto più radicati.

La chat nelle stanze di Clubhouse è già in rilascio su iOS e Android. Per verificare se la funzionalità è già disponibile per il vostro dispositivo è sufficiente aggiornare l’app.

