Le prime settimane del 2022 sono davvero intense per Intel che, dopo aver svelato la gamma completa delle CPU Intel Core di 12° generazione per notebook ed aver delineato la roadmap futura, continua a presentare ulteriori novità. Nella giornata di oggi, infatti, Intel ha annunciato il nuovo Intel NUC 12 Extreme, nome in codice Dragon Canyon, ultimo arrivato della gamma Intel NUC che si distingue per caratteristiche tecniche decisamente superiori rispetto a tradizionali prodotti della linea NUC.

Nel frattempo, inoltre, Intel si prepara al Mobile World Congress 2022, evento che vedrà l’azienda giocare, come da tradizione, un ruolo di assoluta protagonista. In vista dell’apertura della fiera, in programma tra pochi giorni, Intel ha annunciato importanti miglioramenti all’architettura dei processori Intel Xeon Scalable ed anche l’arrivo dei nuovi Intel Xeon D, nuovi SoC pensati per soddisfare le esigenze di un target preciso di clientela.

Vediamo i dettagli completi.

Intel NUC 12 Extreme: il PC desktop modulare per gli utenti più esigenti

La gamma Intel NUC registra il debutto del nuovo Intel NUC 12 Extreme. Si tratta di un vero e proprio PC desktop modulare in grado di offrire prestazioni di alto livello sia per il gaming che per la creazione di contenuti. Il case del nuovo Dragon Canyon occupa un volume di appena 8 litri integrando al suo interno il processore Intel Core i9-12900, una delle soluzioni di riferimento della nuova gamma di processori Alder Lake, che include 8 Core Performance e 8 Core Efficient per un totale di 24 Thread e una frequenza di turbo pari a 5.1 GHz. Il NUC sarà configurabile anche con un Core i7.

A supportare la CPU c’è un alimentatore da 650 W, con certificazione 80+ Gold, una scheda Wi-Fi 6E e una porta Ethernet da 10 Gbps. Come tutti i prodotti della linea Intel NUC, anche il nuovo Intel NUC 12 Extreme consente agli utenti la possibilità di ottenere una massima personalizzazione. Il NUC supporta fino a 64 GB di memoria RAM DDR4 SODIMM a 3200 MHz, schede video con interfaccia PCIe 5.0 x16 (con retrocompatibilità per le versioni precedenti e fino a 3 SSD PCIe Gen 4 M2. Gli utenti potranno, quindi, personalizzare il NUC con ampi margini per massimizzare le performance in gaming e per la realizzazione dei task più impegnativi.

Il nuovo Intel NUC 12 Extreme arriverà sul mercato nel corso del secondo trimestre del 2022 con un prezzo compreso tra 1.150 e 1.450 dollari in base alla CPU scelta. Maggiori dettagli sulla commercializzazione in Europa arriveranno nelle prossime settimane o magari già in occasione del MWC al via tra pochi giorni. Il nuovo NUC è destinato a ricoprire un ruolo chiave per il futuro della gamma Intel che con il 12 Extreme punta a ribadire le potenzialità delle sue soluzioni.

Le novità Intel per il MWC 2022

Intel punta ad essere protagonista del Mobile World Congress e, nel corso dell’evento pre-fiera, ha svelato diverse novità per il suo futuro che verranno mostrate presso lo stand di Intel. Tra i principali annunci dell’azienda ci sono i miglioramenti registrati dai nuovi processori Intel Xeon Scalable che, con la nuova generazione, nome in codice Sapphire Rapids, punta ad offrire prestazioni superiori per quanto riguarda le implementazioni vRAN.

Intel è già al lavoro con partner come Samsung, Ericsson, Rakuten Symphony e altri per portare sul mercato le prime soluzioni realizzate sfruttando Sapphire Rapids. Queste soluzioni potranno contare su di un nuovo chip con accelerazione integrata ottimizzato per i workload vRAN. Per la clientela ci sarà la possibilità di puntare su soluzioni flessibili in fase di creazione del proprio network grazie alle potenzialità della nuova generazione degli Intel Xeon Scalable.

Da segnalare, tra le novità Intel svelate in vista del MWC 2022, anche il debutto del nuovo processore Intel Xeon D. Si tratta del nuovo SoC realizzato da Intel per soddisfare le richieste software-defined network e edge. Il SoC può contare sul supporto dell’IA. Si tratta di una proposta progettata completamente da zero che nel corso dei prossimi mesi andrà ad arricchire la gamma Intel.

La nuova proposta di casa Intel punta a soddisfare le esigenze di dispositivi di sicurezza, router e switch aziendali ma anche di servizi di cloud storage e reti wireless offrendo alla clientela, come operatori cloud e provider di servizi, un’elevata capacità di elaborazione a bassa latenza con performance al top. Per lo sviluppo e la diffusione del nuovo Intel Xeon D svelato oggi, Intel sta già lavorando in collaborazione con partner come Cisco, Juniper Networks e Rakuten Symphony.

