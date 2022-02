In occasione della presentazione dei nuovi processori per notebook Intel Core di 12esima generazione e del MWC 2022 ormai alle porte, anche Acer annuncia le versioni aggiornate di due portatili con a bordo i processori Intel Alder Lake. Si tratta di Acer Swift 5 e di Acer Swift 3, due macchine di fascia medio-alta di cui, nei paragrafi a seguire, scopriamo insieme le novità e le loro peculiarità, oltre a prezzi e disponibilità, s’intende.

Caratteristiche e dettagli di Acer Swift 5 con Intel Alder Lake

Acer Swift 5 (codice SF514-56T) è il modello più costoso fra i due. Si tratta di un notebook la cui scocca unibody realizzata in alluminio lavorato al CNC si presenta con colorazioni bicolori verde e oro. Strizza l’occhio all’ecologismo il touchpad, realizzato con rifiuti plastici riciclati pescati dall’oceano, certificato Microsoft Precision e compatibile con le gesture a più dita.

Lo schermo del nuovo Acer Swift 5 è un pannello da 14 pollici touchscreen con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel), abbracciato da cornici particolarmente sottili (il rapporto fra schermo e superficie tocca quota 92,22%), rapporto di forma 16:10 e protezione Antimicrobial Corning Gorilla Glass.

Sotto la scocca, come anticipato, ci sono processori Intel di 12esima generazione (benché Acer non abbia specificato per il momento di quali versioni si tratti) con grafica Intel Iris Xe e al fianco 16 GB di RAM LPDDR5 e 2 TB di SSD PCIe Gen 4 per quel che riguarda lo spazio d’archiviazione.

Il lettore di impronte integrato nel pulsante d’accensione supporta Windows Hello, mentre Cortana si occupa della gestione a mo’ di assistente. Utile anche il sistema di riduzione del rumore integrato che può tornare utile per videochiamate e videoconferenze, per le quali c’è una webcam con risoluzione 1080p.

Per il resto, c’è il supporto al Wi-Fi 6E, due porte Thunderbolt 4, una HDMI 2.1, e un paio di USB 3.2 Gen 1 di cui una permette di alimentare un dispositivo terzo anche quando il portatile è spento. Lato autonomia, infine, Acer Swift 5 promette 10 ore di durata con un uso concreto, e comunque, all’occorrenza, ci vogliono 30 minuti per avere a disposizione 4 ore di autonomia.

Caratteristiche e dettagli di Acer Swift 3 con Intel Alder Lake

Decisamente più economico Acer Swift 3, il cui nuovo modello è siglato SD314-512. Anche in questo caso ci sono i nuovi processori Intel Core di 12esima generazione, affiancati da SSD con spazio d’archiviazione fino a un massimo di 2 TB.

Lo schermo è un 16:9 touchscreen dalla risoluzione QHD o FHD a seconda della versione che si sceglie. E anche in questo caso troviamo il supporto alla ricarica rapida, che permette di avere quattro ore di autonomia in appena mezz’ora, c’è una webcam a 1080p, la connettività Wi-Fi 6E, e le principali porte integrate, fra cui USB C, USB A e HDMI 2.1.

Prezzi e disponibilità di Acer Swift 5 e 3

Il nuovo Acer Swift 5 aggiornato sarà disponibile in Europa a partire dal mese di marzo al prezzo di 1.799 euro; 1.199 euro è invece il prezzo di listino di Acer Swift 3, per il quale bisognerà aspettare aprile per vederlo arrivare sul mercato europeo.

Questo è quanto ha dichiarato Acer, che tiene a sottolineare fra l’altro che la disponibilità dei due prodotti potrebbe tuttavia variare a seconda dei diversi Paesi in cui i notebook saranno commercializzati. Comunque, vi faremo sapere tutto con maggior precisione a tempo debito.

Leggi anche: migliori notebook Acer del mese, la nostra selezione