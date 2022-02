Per quanto riguarda i commercianti, però, occorre anche sottolineare come la loro intenzione di adottare pagamenti crypto sia riferita in particolare al commercio elettronico, più che ai negozi fisici. Mentre la loro clientela mostra lo stesso interesse per entrambe le modalità.

Lo studio di Crypto.com viene pubblicato in un momento in cui appena il 4% dei commercianti accetta denaro virtuale sotto forma di pagamento. Proprio il clamoroso divario tra realtà e orientamento dei consumatori, però, potrebbe dare un impulso decisivo ai pagamenti in questione. Come del resto è già accaduto nel caso di Shopify, che dopo aver riscontrato il grande interesse verso i Non Fungible Token (NFT), ha deciso di consentire ai commercianti di venderli direttamente sulla sua piattaforma.

Ad ostacolare in parte una evoluzione positiva ci sono però alcuni problemi di non poco conto da risolvere. Per quanto concerne la clientela occorre in particolare cercare di abbattere i costi di conversione da valuta digitale a fiat, mentre per quanto riguarda i commercianti occorrerebbe mettere in campo commissioni di transazione più limitate.

In attesa che il processo vada avanti appianando questi problemi, la curiosità è anche nei confronti di alcuni paesi che hanno già affidato ai pagamenti con criptovalute una larga funzione. A partire da El Salvador, ove ormai da mesi è in vigore la Bitcoin Law voluta dal presidente Nayib Bukele. In pratica il Bitcoin è stato proclamato valuta a corso legale e i commercianti sono obbligati ad accettarlo nei pagamenti.

È da sottolineare come in alcuni Paesi dell’America Latina il denaro virtuale stia rapidamente sostituendo quello reale, oberato da livelli inflattivi troppo elevati, tale da eroderne rapidamente il valore d’acquisto. Un processo evidente in particolare in Venezuela e Argentina, oltre che in Colombia, anche se in misura minore. Mentre anche in Messico la senatrice Indira Kempis sta proponendo proprio in queste ore il corso legale del Bitcoin.

Lo studio di Crypto.com, perciò, può essere considerato l’ennesima conferma di un orientamento sempre più presente nella società globale. Resta solo da capire se dello stesso prenderanno atto le istituzioni politiche.